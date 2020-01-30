馬克宏指控土耳其「軍艦開到利比亞」　違反柏林峰會停火協議

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）批評土耳其違反承諾。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於29日表示，土耳其派遣軍艦前往利比亞，違背先前在柏林峰會上做出的承諾。利比亞「民族團結政府」與中將哈夫塔領導的「利比亞國民軍」內戰9個月，雙方背後支持勢力與西方列強19日在德國柏林展開峰會，一致同意應「永久性停火」，並尊重聯合國發布的武器禁運規定。

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）遭批評違反停火協議。（圖／路透）



《路透社》報導，社群媒體上流傳著土耳其軍艦出現在利比亞海岸的照片，馬克宏29日與希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）召開聯合記者會時證實這件事。他提到，「我想要針對土耳其此刻的行為表達關切，這與艾爾段總統（Recep Tayyip Erdogan）在柏林峰會上做出的承諾完全牴觸。」

馬克宏批評，土耳其侵犯利比亞主權，危害歐洲與西非的安全，「我們過去幾天看到，土耳其軍艦與敘利亞傭兵抵達利比亞的領土，公然且嚴重地侵犯我們在柏林同意的事情，這是不守信用。」據了解，安卡拉當局目前仍未對此回應。

▲利比亞內戰雙方、背後支持國家與西方列強19日在德國柏林舉行和平峰會，討論利比亞內戰。（圖／路透）



支持利比亞「民族團結政府」的土耳其，以及支持哈夫塔的阿拉伯聯合大公國、埃及、俄羅斯19日出席柏林峰會，與英國、法國、美國等西方列強達成共識，各國一致同意推動永久性停火，維持武器禁運規定。

利比亞總理薩拉傑（Fayez Serraj）、中將哈夫塔（Khalifa Haftar）也有出席峰會。但是，國民軍會前封鎖港口、阻撓石油出口，會後又前往西部城市米蘇拉塔（Misrata），被外界認為試圖開闢新戰場。

聯合國25日表示，柏林峰會過後，有幾個支持利比亞敵對派系的國家違反武器禁運，此舉將引發「讓這個國家陷入新一輪激烈戰鬥」的風險。但是，聯合國並沒有透露所指的哪些國家。

▲利比亞總理薩拉傑（左）與中將哈夫塔（右）（圖／達志影像／美聯社）

利比亞領導人格達費（Muammar Gaddafi）於2011年被推翻，國家從此陷入戰火。位於首都的黎波里（Tripoli）的「民族團結政府 」（GNA）由總理薩拉傑領導，獲得聯合國、土耳其承認。中將哈夫塔帶領的利比亞國民軍以圖卜魯格（Tobruk）為據點，控制東部大部分地區，受到俄國、埃及、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與約旦支持。

國民軍去年4月針對政府發動攻擊，內戰延燒近9個月。聯合國指出，衝突已造成數百人死亡，上萬人流離失所。但直到土耳其1月上旬宣布派兵前往利比亞，協助民族團結政府 「協調、避免人道主義悲劇」，才引發國際關注。

►利比亞內戰 各國一致期盼「永久性停火」維護武器禁運

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！