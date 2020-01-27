法國政府宣布「直航班機撤僑上百人」　特別醫療小組陪同

▲武漢肺炎爆發，疫情持續延燒，各國緊急撤僑。圖為多倫多國際機場。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

法國政府26日宣布，周間將會派遣直航班機，撤離數百名位於武漢的公民，特別醫療小組也會陪同飛行。衛生部長布辛（Agnes Buzyn）表示，法國目前一共3起確診病例，病患入境時都沒有發燒，也就是說，症狀可能稍晚才會浮現，或被藥物抑制，體溫篩檢也許會給予「錯誤的安全感」，因此將停止針對旅客進行這項檢測。

綜合《路透社》、《美聯社》報導，法國政府將於周間派出直航班機，撤離居住於中國武漢市的僑胞，估計數百人接受遣返。此外，一個特別醫療小組將陪同。公民回國以後，仍要接受14天的隔離檢測期。據了解，法國目前一共800位公民身在武漢。

衛生部長布辛表示，在總理要求之下，已與中國當局達成協議，「法國公民周間將由飛機遣返回國」。她透露，歐盟有可能決定禁止來自中國的班機。

法國是歐洲第一個發生確診病例的國家，3名病患分別位在巴黎、波爾多。波爾多患者為48歲法籍中國裔男子，曾到武漢出差，目前正在隔離當中；而巴黎患者正在巴黎比榭（Bichat）醫院接受隔離治療，第3例則是巴黎患者的家屬，現正隔離中。

法國醫療團隊26日起進駐巴黎戴高樂機場（Charles de Gaulle）等機場，針對來自中國的旅客進行篩檢。但是，布辛接受LCI電視台採訪時指出，3名確診病患入境時都沒有發燒，代表症狀可能之後才會出現，阿司匹靈等藥物也能暫時降低體溫，政府因此決定取消實施體溫篩檢，因這項措施可能效果不佳，「提供錯誤的安全感」。



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