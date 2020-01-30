民進黨團推舉游錫堃角逐立法院長寶座　當事人回應了

▲準民進黨立委游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院第十屆第一會期將於2月1日開議，民進黨團30日先行於立法院召開籌備會，於會中選出黨團三長並推舉正副院長人選。角逐院長寶座呼聲最高的準民進黨立委游錫堃30日受訪時表示，自己這次是新科立委，每一位立委都是他學習的對象，對於未來立法院的所有幹部安排，他都尊重黨團決定。

立法院將於2月1日開議，屆時將選出新任立法院正副院長，民進黨團30日先行於立法院召開籌備會，並於會中正式推舉不分區立委當選人游錫堃搭配現任立法院副院長蔡其昌角逐新國會正副院長。由於民進黨在本次大選拿下61席單獨過半，「堃昌配」可望獲選為新一任國會正副龍頭。

游錫堃表示，選舉的事情沒有開票就沒辦法預料，自己這次進到立法院是以新科立委的角色，每一位立委都是他學習的對象，對於未來立法院的所有幹部安排，他都尊重黨團決定。

游錫堃說，因為自己是新科立委，所以接下來如果有機會，就會抱持著學習的態度向各黨團拜年，也希望能以新科立委的身份學習更多。

游錫堃也強調，立法院長人選屬於國會自主，民進黨一向尊重黨團決定，黨內也一直有這項傳統，不管怎麼樣都會尊重黨團的機制來決定。

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