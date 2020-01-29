陳建仁整理武漢肺炎懶人包　病毒藏在哪、誰最需戴口罩一次看

▲武漢疫情升溫，民眾戴起口罩。（示意圖／記者李宜秦攝）

記者黃巈禾／台北報導

武漢肺炎疫情持續延燒，為了避免國人不必要的恐慌，副總統陳建仁29日在臉書整理懶人包，告訴大家武漢肺炎病毒存在台灣的什麼地方、那些人可能是在台灣的武漢肺炎潛伏期病例、誰最需要戴口罩。

對於武漢肺炎病毒存在台灣什麼地方，陳建仁指出，第一、確定病例體內，（目前都在醫院的隔離病房接受治療，痊癒後體內就沒有病毒），傳染力強；第二、潛伏期病例體內（已經受到感染還未出現發燒或流鼻涕、咳嗽等呼吸症狀者，潛伏期最長14天），傳染力弱；第三、受到確定或潛伏期病例的口鼻分泌物或飛沫污染的環境，如果即時妥善消毒清潔，傳染力很低。

針對哪些人可能是在台灣的武漢肺炎潛伏期病例？陳建仁點出，一、確定病例的密切接觸者的可能性最高（長時間-15分鐘以上，近距離-2公尺以內，目前都必需居家隔離、電子監控14天）；二、大陸湖北省來臺者的可能性也很高(目前都必需居家隔離、電子監控14天)；三、中國大陸其他省市來台者，也有可能性（目前必需接受14天的關懷訪視）；四、曾經接觸大陸湖北省或其他城市來臺者的台灣人，可能性低。

至於口罩議題，陳建仁認為，暴露到病毒的風險越高，越需戴口罩，其優先順序依序是：第一線醫護人員及防疫人員、確定或潛伏期病例之共同居住的家人、確定或潛伏期病例經常接觸的親友或同事、公共運輸業員工、密閉娛樂場所員工、到醫院診療或探病者、公共運輸工具的乘客、密閉娛樂場所消費者、其餘民眾。

▲口罩相關資訊。（圖／翻攝陳建仁臉書）

此外，陳建仁也在臉書張貼經濟部公布的口罩資訊，內容提到28至30日衛福部每日釋出600萬片口罩給四大超商應急，每人限購三片，等初六開工後，製造商會產線全開，全面趕工，呼籲大家口罩夠用就好不要囤積。針對民眾就醫所需，也將陸續供應共470萬片給醫院內或周圍的藥妝通商（康是美、屈臣氏、維康、杏一、躍獅、健康人生）。