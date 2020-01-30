陳明文接通電話點頭答應　柯建銘續任民進黨立院黨團總召

▲民進黨立院黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院第十屆第一會期將於2月1日開議，民進黨團30日先行於立法院召開籌備會，通過黨團三長人事案，黨團總召由現任立委柯建銘續任、立委鄭運鵬出任黨團幹事長、立委鍾佳濱則擔任黨團書記長。不過，由於立委陳明文於農曆年前亦登記參選黨團總召，他30日上午受訪時表示，柯建銘昨天就致電給他希望尋求支持，「所以我就答應，繼續支持他擔任黨團總召」。

立法院2月1日開議，屆時將選出新任立法院正副院長，民進黨團30日先行於立法院召開籌備會，並於會中正式推舉不分區立委當選人游錫堃搭配現任立法院副院長蔡其昌角逐新國會正副院長，也通過由柯建銘擔任新會期黨團總召、鄭運鵬出任黨團幹事長、鍾佳濱則擔任黨團書記長。

根據規劃，黨團幹部選舉自1月21日開放登記，並於1月30日截止，先前總召人選除柯建銘外，陳明文也登記參選，欲挑戰柯建銘「永遠的總召」寶座。柯建銘當時表示，先讓大家登記表達自己的意願，一切都等到過完年後再說，「長期以來都是會先協調的」；陳明文則說，黨團本來就很自主，只要符合資格的人都能登記，自己僅是「表達意願而已」。

柯建銘與陳明文30日上午一同於立法院接受採訪，柯建銘一現身便對著媒體說「你們看我們一起走進來，應該有感覺到那種氛圍吧」，陳明文接著說，自己前一天就有接到柯建銘的電話尋求支持，「所以我就答應，繼續支持他擔任黨團總召」。

柯建銘表示，自己昨天確實已經打給陳明文，兩人的關係以及過去在立法院共同配合、作戰的精神，相信大家都很清楚。他也說，自己與陳明文都曾經想要選立法院長，但最後決定共同支持其他人，「上一屆就是如此，本屆亦復如此」。

柯建銘強調，民進黨是一個非常團結的團體，內部是可以溝通的，他非常感謝陳明文的支持與禮讓，「陳明文昨天一口答應讓我有點驚訝」，未來兩人之間的合作空間也還是很大。

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