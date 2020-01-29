影／賴清德「幫中國等於幫台灣」　蘇貞昌：跟政府意思一樣！一樣照顧國人

記者陶本和／台北報導

武漢肺炎疫情持續升溫，部分藝人認為應該捐口罩到對岸，但政府以國人為優先，進行總量管制，限制出口口罩一個月，兩方輿論掀起論戰。準副總統賴清德日前拋出「幫助中國等於幫助台灣」的談話，被認為與中央不同調；對此，行政院長蘇貞昌29日受訪時強調，「意思是一樣的，都一樣照顧國人」。

▲準副總統賴清德。（圖／記者郭世賢攝）



由於適逢農曆年期間，為因應疫情，政府以國人優先的立場，就口罩進行總量管制，限制口罩出口暫停一個月。但是，國民黨前立委蔡正元日前率先砲轟，不捐口罩給中國就是沒人道精神。

接著，藝人范瑋琪在私人帳號發文，痛批蘇貞昌禁止口罩出口一個月，是一件低俗、沒人格的臭流氓行為，甚至用字粗鄙地說，「我他媽的有聽錯嗎？這個狗官算是個人嗎？都什麼時候了！王八蛋不會這麼泯滅人性！都什麼時候了！我希望我聽到的這新聞是假消息」。

此番言論在網路掀起高度討論，她在28日火速發文道歉。對此，蘇貞昌29日受訪時說，做為行政院長一定為國人健康嚴格把關，她（指范瑋琪）也已經道歉，不必一般見識，出發點不同、心態不同、講不同的話也不必計較。

另外，賴清德日前受訪時也指出，台灣跟中國只有一水之隔，如果中國疫情持續擴散，台灣一定會受影響，站在防疫的基本原則，疫情源頭一定要控制住，台灣跟國際社會共同幫助中國防治疫情，也等於是幫助台灣，也幫助國際社會。

但是賴清德此番談話仍遭到綠營支持者批評，蘇貞昌受訪時則強調，賴清德很清楚，大家是全球一起在防疫，當然自救才能救人，所以政府行有餘力都樂於幫助別人，任何地方的人都一樣，限制出口也是要保護國人要用口罩，口罩足夠，並沒有針對哪一個國家，「賴清德的意思跟政府意思完全一樣，都一樣照顧國人樂於助人」。

▼蘇貞昌視察中央流行疫情指揮中心。（圖／記者楊詩益攝）

