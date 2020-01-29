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馬英九：兩岸有簽醫藥衛生合作協議　應共同防治武漢肺炎

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▲前總統馬英九台南行春，並由台南市議員林燕祝等人陪同，參訪台南新化護安宮、永康區凌霄寶殿武龍宮、紫龍宮及台南大天后宮等宮廟上香祈福，並發放福卡，民眾索取情形十分踴躍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲馬英九。（資料照／記者林悅翻攝）

記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌宣布口罩暫停出口1個月，引發藝人撻伐。前總統馬英九原本批評不捐口罩顯示器度不夠，他29日上午改口，應在台灣供應無虞情況下出口。馬英九辦公室上午也發出新聞稿表示，台灣行有餘力下可提供大陸物資。

馬辦表示，面對武漢肺炎此一重大公衛事件，美、日等國都表示願意對中國大陸提供協助；副總統當選人賴清德也倡議，台灣應與國際社會攜手協助對岸防疫，政府目前已限制大陸旅客來台，並限制口罩出口，但除了消極的防堵之外，台灣也能有更積極的作為，可在行有餘力下，提供中國大陸防疫物資等醫療人道援助，降低疫情對兩岸人民的威脅。

馬辦指出，兩岸已於2010年簽署醫藥衛生合作協議，其中就包括傳染病防疫之合作，過去禽流感盛行時，已有合作先例，可供參考，雙方可在此基礎上共同防治武漢肺炎，中國大陸也應通報我方最新疫情資訊，切勿再趁機打壓，徒增台灣民眾反感。

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