快訊／台人滯留武漢對岸已讀不回　蘇貞昌：會持續溝通

▲蘇貞昌視察中央流行疫情指揮中心。（圖／記者楊詩益攝）



記者陶本和／台北報導

武漢肺炎疫情持續擴大，美日韓法俄等國都已展開撤僑行動，我海基會也連日接獲近百名滯留國人求助，但對岸政府已讀不回，僅另外公開表示會了解與照顧。對此，行政院長蘇貞昌29日表示，「對方沒有直接與我方聯繫」，政府方面會持續溝通。

治療在武漢的台商和台灣人統計約300人，我方則是透過各種管道向對岸探詢撤離台人的可能性。海基會日前表示，海基會緊急服務專線連日來接到很多求助電話，求助人數近百人，且其中很多並非台商或其眷屬，而是臨時因故滯留的國人。

對於滯留在武漢的台灣人，蘇貞昌29日受訪時表示，政府非常關心，早有海基會和對方聯絡，現在看到對方是沒有跟我們直接聯絡，不過有公開表示會了解照顧等等，但還是會持續溝通。

根據指揮中心統計，截至1月28日下午4時，國內嚴重特殊傳染性肺炎新增52例通報個案，截至目前共通報578名嚴重特殊傳染性肺炎個案，檢驗結果為8名確診、321名排除、75名初驗陰性、其餘仍待檢驗；另有9例為之前通報不明原因肺炎，均已排除。

依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸截至1月27日累計4,515例新型冠狀病毒感染之肺炎確診，其中976重症，106例死亡，31省市區(不含港澳特別政區)僅剩西藏自治區無確診或疑似病例。世界衛生組織（WHO）27日坦承，不該僅將武漢肺炎（新型冠狀病毒）列為中等風險，而該改列為高風險。