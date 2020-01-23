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未來與民眾黨合作？　游錫堃：尊重民進黨團的指示

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▲▼ 2020.01.23.游錫堃拜訪民眾黨，柯文哲率領立委當選人接待 。（圖／記者黃國霖攝）

▲游錫堃拜訪民眾黨，柯文哲率領立委當選人接待 。（圖／記者黃國霖攝）

記者楊亞璇／台北報導

有意角逐立法院長的民進黨新科不分區立委游錫堃23日拜會民眾黨，爭取支持，黨主席柯文哲親自接待。對於未來是否與民眾黨合作，游錫堃表示，「我是委員，我完全尊重民進黨黨團的指示」。

游在立委陳亭妃、北市議員林世宗的陪同下拜訪民眾黨，柯文哲則率領5位新科立委賴香伶、張其祿、高虹安、邱臣遠、蔡壁如以及秘書長張哲揚出席。

游錫堃說，他自己也是新科委員，很開心拜訪柯市長，今天來主要是請益跟拜年，他們兩人互動多的時候是2014選舉，之後兩人各自忙碌比較沒機會講話，不過其實2014年當時是一見如故，很敬佩柯市長，柯的聲望很高，他自己只是來拜年，有這麼多媒體，「我走到哪裡都很少人，今天借你的光，可以多講幾句話」。

游錫堃謙稱，「我今天就是新科委員跟柯市長請示、請益，也藉這個機會拜年」，希望與五位同榜當選的委員交換意見，五位都非常優秀 有大數據有勞權的 有大學教授 非常優秀 住柯市長跟委員新年快樂、心想事成。柯文哲表示，游錫堃客氣了，他私下都叫「阿布拉」，院長不用客氣，「我覺得太客氣了」。

被問到是否對角逐立法院長有信心？游錫堃強調，今天就是拜年，也是請益，「所謂請益是我少講話，柯市長多開示，這樣才是請益，不然我講很多是我要來開示的」至於未來民進黨是否與民眾黨合作？他說，看到民眾黨的黨團已經拜訪民進黨黨團總召，未來的合作，「我是委員，我完全尊重民進黨黨團的指示」。

柯文哲強調，合作是議題合作，合法、合理的就合作，「有道理我就幫你做」，台灣的整體利益我們都知道，大家都希望台灣好，「沒問題，都小事，該合作就合作沒有問題」。

不過由於柯文哲對於新潮流向來頗有微詞，游錫堃是否將扮演調和角色？游錫堃說，跟他見過那麼多次都沒有抱怨過，「我不知道他對新潮流有意見，都沒有聽他親口我講過」。柯文哲緩頰說，你要說新潮流，賴清德也不錯。

針對民眾黨對正副院長的想法，柯文哲直言，今天就是純粹禮貌拜訪，因為政治也是實力原則，民進黨單獨過半，根本也沒差，只是好看不好看，純粹禮貌拜訪，「我們也不能假會，其實民進黨單獨過半，民進黨自己決定，我們也不能多講什麼」。

對於國民黨喊話要在野合作，柯文哲上午受訪笑說，藍白拖是打蟑螂的。柯文哲趕緊再度解釋說，「連我都不知道我在講什麼」，他強調藍白拖是打蟑螂，「沒有蟑螂沒事藍白拖做什麼？」還是那個態度，議題合理可以合作，時代力量居住正義就很支持，所以對的就支持，不分黨派。

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