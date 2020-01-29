馬英九稱「不捐大陸口罩沒氣度」改口了：應在台灣供應無虞下

▲前總統馬英九。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者陶本和／台北報導

針對武漢肺炎疫情，行政院長蘇貞昌先前宣布口罩暫停出口1個月，前總統馬英九則批評，全世界都在捐口罩，如果不捐顯示氣度不夠。不過，馬英九29日上午在三重區先嗇宮參拜受訪時改口，坦言現在國內疫情並不嚴重，但民眾很擔心，應該在台灣供應無虞的情況下出口。

面對武漢肺炎，政府為確保國人口罩使用量無虞，蘇貞昌則限制口罩出口1個月，但引起部分藝人的批評，甚至被痛斥是「狗官」；而馬英九針對此議題也認為，全世界都在捐口罩，如果台灣不捐會顯得氣度不夠，此番談話也在國內掀起輿論。

對此，馬英九上午到先嗇宮參拜接受媒體訪問時態度轉變，他認為，過去1個禮拜，行政院再三保證國內口罩供應無虞，但最近民眾要早上3點起來排隊買口罩，可見國內供應確實有問題，應該在供應無虞的情況下再來出口。

不過馬英九也強調，國際合作是大趨勢，尤其碰到疫情全世界都擔心，盡可能合作也是正確方向。他指出，過去88水災或禽流感時，中國大陸也有協助，兩岸在2010年已經簽了醫療合作協議，在禽流感或其他方面其實都已經有合作的先例。

另外，針對陸委會希望撤離武漢的台灣人，中國大陸方面卻遲遲未正面回應一事，馬英九表示，這是老問題，對岸不願意與台灣連繫已經有好幾年時間，這應該要從根本改善關係，才能夠改變情勢。