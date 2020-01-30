WHO將再會商　武漢肺炎疫情是否定為「國際緊急事件」

▲WHO將再次討論，武漢肺炎疫情是否定為「國際緊急事件」。（圖／路透）

文／中央社

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天宣布，召集專家於明天再次舉行緊急會議，討論起自中國武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情是否構成「國際關注公共衛生緊急事件」。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）本週訪問過中國，與中國國家主席習近平會談。他表示，由於持續出現2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）在中國境外傳播的病例，有必要再次召開緊急會議。

他透過推特表示：「我已決定明天再次召集國際衛生條例（IHR）緊急委員會開會，討論新型冠狀病毒疫情。」

譚德塞表示，感染這種病毒的大部分患者只出現「較輕微癥狀」，但大約有1/5會出現重症，包括肺炎和呼吸系統衰竭。

這種病毒自去年12月31日首度在中國湖北省省會武漢市出現以來，已奪走132人性命，並擴散到十餘個國家。中國以外部分國家已通報出現境內人傳人病例。

世衛組織緊急委員會上週曾集會兩天，但並未決定宣告武漢肺炎疫情為國際關注公共衛生緊急事件，表示尚須蒐集更多資訊。

譚德塞表示：「世界正共同努力，希望善用過去處理疫情學得的經驗終結這次疫情。」

他又說：「中國需要世界團結一致支持。」

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