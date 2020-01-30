加拿大將派「專機撤僑」研擬隔離措施　提高中國旅遊警示

▲武漢肺炎爆發，各國緊急撤僑，圖為加拿大多倫多國際機場。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

2019新型冠狀病毒（2019-nCOV）疫情擴散，加拿大29日宣布，將派遣專機，撤離大約160名身在中國的僑胞，但目前仍在研擬後續的隔離計畫，正與美國相關單位合作討論。此外，政府也更新旅遊建議，呼籲民眾若非必要，應避免到當地旅行。

外交部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）於29日表示，已有160名身在中國的僑胞要求領事館協助，「我們已經安排一架飛機，帶回那些希望離開、回到加拿大的公民。」他說，政府正試圖獲得飛機的外交批准，仍不清楚將要花費多久時間，才能完成撤僑作業。

商鵬飛被問及，目前是否有僑胞感染新型冠狀病毒。他表示，目前無法回答這個問題。

據了解，目前約有250名加拿大人向加拿大全球事務部（Global Affairs Canada）登記，表示自己身在中國，但並非所有人都有意願回國。

▲加拿大政府29日宣布將派遣專機撤僑，圖為多倫多皮爾遜國際機場（圖／達志影像／美聯社）



衛生部長哈伊杜（Patricia A. Hajdu）表示，政府仍在研擬如何安置返國的僑胞，「我們正與美國相關單位密切合作，他們顯然在這方面已有經驗，並且設立了最好的做法，我們將會密切跟隨他們的領導。」

《路透社》報導，加拿大政府提高中國的旅遊警示，呼籲民眾若非必要，應避免到當地旅行，此前只呼籲「避開湖北省」。

加拿大截至29日累積三起確診病例，安大略省發生兩例，英屬哥倫比亞省（British Columbia）發生一例。

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