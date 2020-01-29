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武漢肺炎擴散掀恐慌！加拿大華人面臨「種族主義」攻擊

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▲加拿大,多倫多,口罩,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢肺炎疫情蔓延，加拿大掀起恐慌潮。圖為多倫多戴著口罩的行人。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

2019新型冠狀病毒（2019-nCOV，武漢肺炎）疫情擴散，加拿大擁有大量華裔人口，近日出現許多針對亞裔族群的擔憂、焦慮、錯誤資訊，甚至是涉及種族主義的評論或攻擊。據了解，2003年「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）也曾發生類似現象，許多華裔加拿大人擔心當年慘況再度發生。

加拿大目前累積兩名病患，另一人「推定」（presumptive）確診，隨著疫情擴散，國內掀起擔憂與恐慌潮，網路與社群媒體成為加強擴散的媒介。

《衛報》報導，多倫多一名知名部落客27日在Instagram上發布中國餐廳食記，迅速累積許多種族主義評論。根據CTV電視網，推特上也出現一些錯誤資訊，例如一名年輕中國女性用筷子夾起、食用蝙蝠的影片瘋傳，但事後證實，那是一名中國網紅2016年造訪帛琉（Palau）時所拍攝，並非發生在武漢，與先前流傳的資訊不符。

▲加拿大,溫哥華,口罩,武漢肺炎,新年,春節。（圖／達志影像／美聯社）

▲溫哥華舉行農曆新年慶祝活動，圍觀民眾也戴起口罩。（圖／達志影像／美聯社）

多倫多約克（York）學區大約9000名家長發起請願，要求過去17天內曾到中國旅遊的學生禁止上學，其中一名連署人表示，「這必須被停止，停止食用野生動物的肉，然後感染你身邊所有人。停止傳染，自我隔離，否則就回去。」

學區董事會27日對此表示譴責，指出這可能會讓學生因種族成為眾矢之的。主席內森（Juanita Nathan）與教育主任西里斯科（Louise Sirisko）表示，「我們注意到，對於中國家庭的焦慮與擔憂正在增加，但即使是基於他人風險與安全考量的正面意圖，那些預設或要求隔離的行為，仍會被視為偏見與種族主義。」

▲加拿大,多倫多,唐人街,口罩,武漢肺炎（圖／路透）

▲多倫多唐人街的行人戴著口罩。（圖／路透）

其他國家也出現類似情況。澳洲昆士蘭州（Queensland）議員佩格（Duncan Pegg）警告，民眾切勿在網路上流傳錯誤資訊，導致人們對於亞裔居民產生恐慌。英國專欄作家潘山姆（Sam Phan）投書《衛報》表示，疫情在國內形塑出針對東亞人士的敵意環境，大家看見東方面孔，不會考慮到對方來自哪裡，或是否為英國公民，「我們對於他們而言，全都一樣。」

▲加拿大,多倫多,唐人街,口罩,武漢肺炎（圖／路透）

▲加拿大華裔人士擔心受到「種族主義」對待。圖為多倫多唐人街的行人，因疫情爆發戴著口罩出門。（圖／路透）

《環球新聞》（Global News）報導，多倫多居民朱泰莉（Terri Chu，音譯）表示，推特上充滿尖酸刻薄的言論，「人們（在網路上）討論中國人不乾淨的飲食習慣，想要隔離所有去過亞洲的人」。她認為，民眾對於疫情的恐懼已經「不成比例」，身為一名中國籍母親，非常擔心人們將會如何對待亞裔兒童。

華裔加拿大公民正義全國委員會（CCNC）臨時主席高艾咪（Amy Go，音譯）說，身為華裔女性，最近光是咳嗽就會嚇跑很多人，「我不希望又像2003年一樣，但卻是如此，它正在發生，而且會被（社群媒體）放大。」她認為，這不僅是公共健康議題，也是種族議題，「不幸的是，疫情恐怕不會立刻結束，解決種族主義是公共衛生與個人的永久責任。」

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