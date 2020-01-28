川普與土耳其總統通電話　討論「敘利亞、利比亞」情勢

▲美國總統川普（Donald Trump）與土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）通話討論敘利亞、利比亞情勢，圖為兩人在白宮會晤。（圖／路透）

文／中央社

美國白宮發言人迪爾（Judd Deere）推特發文表示，總統川普今日與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）通過電話，討論敘利亞和利比亞的情勢發展。

白宮發言人迪爾在推文表示，兩名領導人討論了「消除外國對利比亞的干預，以及維持停火的必要。他們都同意，必須阻止在敘利亞伊德利布省（Idlib）發生的暴力行徑。」

救援人員和目擊者表示，敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）為了奪回叛軍控制的西北部伊德利布省，針對當地發動猛烈空襲，今日引發新一波逃難潮，數千名百姓逃往土耳其邊境。

利比亞官員和當地居民表示，中將哈夫塔（Khalifa Haftar）昨日下令軍隊朝米蘇拉塔（Misrata）移動。哈夫塔與獲得國際承認的利比亞「全國團結政府」（GNA）對立，而米蘇拉塔與「全國團結政府」站在同一陣營。

支持「全國團結政府」的土耳其，一週前與力挺哈夫塔的阿拉伯聯合大公國、埃及與俄羅斯一起出席柏林和平峰會，與西方列強針對永久性停火、遵守武器禁運達成共識。

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