川普簽署《美墨加貿易協定》成法：終於結束NAFTA噩夢！

▲美國總統川普簽署《美墨加貿易協定》（USMCA）。（圖／路透）

文／中央社

美國總統川普今（29）日簽署《美國─墨西哥─加拿大貿易協定》（USMCA，以下簡稱美墨加協定）成為法律，宣稱美國產業將有「輝煌的未來」，「終於結束《北美自由貿易協定》的噩夢！」美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）預期，加拿大國會很快將通過此案。

川普在白宮表示，「今天，我們終於結束《北美自由貿易協定》的噩夢。」《路透社》報導，美國商務部長羅斯今日預期，加拿大國會很快將通過USMCA，為這項新協定正式生效鋪路，「加拿大國會非常、非常快就會通過。應該就在未來幾週內。」

儘管《美墨加協定》是經美國共和及民主兩黨密切協商制定，但在白宮簽署儀式上，川普卻針對性地未邀請民主黨籍領袖參與。

▲川普簽署《美墨加貿易協定》（USMCA），取代1994年簽署的《北美自由貿易協定》（NAFTA）。（圖／路透）

川普過去長期批評NAFTA導致美國工作機會外流到國外，如今簽署USMCA，取代1994年的《北美自由貿易協定》（NAFTA）。

分析師指出，USMCA仍保留NAFTA許多元素，是一項創造全北美自由貿易區的龐大協議，讓整體產業和供應鏈重新改組，但改變了汽車生產的內容規則，提振美國就業機會，同時要求為部分墨西哥汽車工人加薪。此外，也為電子商務、保護智慧財產及投資者爭議和解帶來改變，並更加嚴格規定勞工條款，要求墨西哥法律改革。

《法新社》報導，川普遭控濫權和妨礙國會調查、面臨聯邦參議院彈劾審理之際，這是他又一次誇耀執政勝利的機會。川普昨日宣布中東和平計畫，但立即遭巴勒斯坦拒絕，本月稍早則與中國簽署貿易戰停火協議。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！