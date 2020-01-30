公司獎勵優秀員工！讓女總裁「親自跪地幫洗腳」　網全傻：給錢才爽吧

▲公司為了感謝優秀員工的付出，讓女總裁和高層主管幫忙洗腳。（圖／翻攝自今日中國，下同）

記者朱世凱／綜合報導

大陸微博近日瘋傳一段影片，內容顯示一間化妝品公司為了獎勵表現優良的員工，因此讓身分尊貴的女總裁跪下替他們洗腳。影片曝光後立刻引起網有熱議，不少人都認為總裁願意屈膝的勇氣值得敬佩，但更多人表示，「這樣的洗腳獎勵給我都不要，寧願要錢比較爽。」

據《今日中國》報導，事發在山東省濟南市一間化妝品公司，當時正在舉辦表揚大會，舞台前方坐著一排表現優秀的員工，不久就有2名身穿套裝、氣勢非凡的女性走上台，一名為公司的女總裁，另一名則是高層主管。影片可見，2名女子脫下高跟鞋後，當場跪在這群員工面前，接著替他們捲起褲管、脫下鞋襪，然後用臉盆內的水完成洗腳動作。

有趣的是，總裁和主管洗完員工的雙腳後，就會起身和對方擁抱，之後幫下一位員工洗腳；台下的職員則是默默地將這一切全看在眼裡。報導指出，在大陸某些地區仍流傳著這樣的洗腳禮，好比部分貴州省西部的漢族和苗族人，姑娘通常會為長輩和客人洗腳，當作傳統交往禮節；此外，苗族傳統婚禮儀式也會把洗腳禮當作節目之一。

網友看完後紛紛留言說，「員工想要加薪，你卻給他洗腳...真詭異」、「總裁可能以前也是洗腳洗上來的」、「不知道為什麼很像什麼喪禮儀式，每個步驟都又慢又緩」、「腳我自己會洗，多給錢才是真的」、「表現到什麼程度才能幫洗澡？」、「該說思想落後嗎？」、「腳我自己可以洗，錢給我比較要緊」。

不過也有人說，「這是一種感恩的形式，我非常支持」、「不懂文化就不要亂說話」、「主管願意做到這樣，真的很不簡單」、「好感人啊，看哭了」、「培養員工的忠誠性，我覺得這樣的方法挺不錯的」、「或許是公司傳統呢」。

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