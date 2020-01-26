收銀漏打總額…友吃百盤壽司都免錢！爭鮮2員工「大吞24萬」下場曝

▲知名迴轉壽司店「爭鮮」，2名員工工作時利用收銀機會，刻意漏打部份客人消費金額，私吞現金，還免費招待朋友吃上百盤壽司。（圖／翻攝Google map）

記者徐愷昕／台北報導

知名迴轉壽司店「爭鮮」，蔡、王姓2名員工，2019年3月至6月間利用收銀機會，刻意漏打部份客人消費金額，私吞現金，最多一次侵吞8千多元，還免費招待朋友吃上百盤壽司，3個月間共計侵吞公司24萬。事件曝光，蔡男速將侵占款項全部還清，王男則先返還萬10萬。台北地院審結，依業務侵占、違反商業會計法及背信罪分判蔡男7月，緩刑2年；王男8月，緩刑3年，皆得易科罰金。

據判決，位在台北市中山區「爭鮮」分店店長，日前發現每日結餘現金和發票紀錄不符，懷疑有員工私吞收銀機現金，經調閱監視器，發現24歲蔡男與27歲王男2名員工經常在客人結帳時，刻意漏打金額，私吞現金，於是向警方報案，並移送台北地檢署偵辦。

法院審理時，蔡男供稱，2019年3月至6月間，多次漏打金額替招待朋友吃免費餐，發票漏打4萬2千元；王男則供稱，自今年4月至6月間，總共侵占20萬餘元。目前，蔡男已將侵占款項全數歸還給老闆，王男則表示現在沒有那麼多錢，僅先返還10萬，並承諾剩餘10萬元會分期攤還。

法官審酌2人皆願意還錢，也都無前科紀錄，認為經過此次應該都已學到教訓，審結，依業務侵占、違反商業會計法及背信罪分別判蔡男7月徒刑，得易科罰金21萬元；王男8月徒刑，得易科罰金24萬元，緩刑3年，2人緩刑期間皆須付保護管束，並服勞役40小時。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►北市「爭鮮」2員工收銀漏打吞24萬 還請好友免費大吃百盤壽司

►基隆清潔隊「丟大沙發進垃圾車」直接壓碎！ 市民驚呼：春節奇景