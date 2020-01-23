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傳精品專櫃禁戴口罩！員工含淚接客「我們很怕」　101回應了

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記者鄒鎮宇／台北報導

武漢肺炎在台傳出確診病例，許多人擔心被傳染，紛紛戴上口罩自保。但有民眾去逛台北101時，發現精品專櫃的服務人員被以「感官不好」要求不戴口罩，讓她非常傻眼。對此，101也做出回應，表示已跟廠商行溝通。

該名女網友表示，她去逛101時發現有整團沒戴口罩的陸客，便好奇詢問精品專櫃的店員「你們怎麼都不戴口罩呢？遊客那麼多，第一線站櫃很危險吧？」沒想到對方竟委屈地說，「其實我們真的很想戴。家裡都有老有小的，接下來又年節人肯定多。但是，上面不是很希望我們戴口罩，覺得看起來不是很.....恰當」。

▲百貨公司,購物,周年慶,消費,櫃姐,一列一休（圖／記者張一中攝）

請繼續往下閱讀...

▲原PO發現多專櫃人員都沒有戴上口罩。（示意圖／記者張一中攝）

原PO非常傻眼，卻又知道對方無法坦白詳情，便問說「如果公司准了，你們一定馬上戴對吧？」這時店員們立刻異口同聲地說「這是當然，我們也很害怕啊！」

事後，原PO繞了一圈發現，發現101內部1樓到B1的店鋪，除了餐飲業本來就會配戴口罩之外，僅有4間專櫃人員戴上口罩，最終她才前往服務台申訴，希望可以幫第一線的服務人員爭取權益。

▲▼101,信義區,台北,都市,商圈,台灣,地標,商業區。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北101表示，各家員工都可以自主管理。（圖／記者周宸亘攝）

對此，101主管表示，他們與各品牌的廠商屬於場地承攬的關係，無法硬性規定，由於近日許多客戶都有反應口罩問題，他們都已與廠商溝通，但無法硬性規定。

該文引起不少網友討論，「典型的別人家的孩子死不完的概念」、「等員工全被隔離的時候，高層自己下來站櫃吧」、「身為顧客，強烈要求服務業人員全面戴上口罩，保護自己也保護客人，以及生病請務必不要工作，以免造成不必要的傳染」、「這隻雞婆真大隻！！不讚不行」。

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