推特歧視：絕不採用中國人！　東大「最年輕準教授」大澤昇平遭開除

▲日本東京大學最年輕準副教授大澤昇平因歧視中國人發言，被東大被開除。（圖／翻攝自推特）

記者林瑩真／編譯

日本東京大學特任準教授大澤昇平去年底在推特表示，他所經營的區塊鏈「絕不採用中國人」，並發表一連串歧視中國人的言論，被視為損害東大名譽。東大15日發表聲明，已經解雇解聘身為「情報學環」教師的大澤昇平。

大澤昇平去年11月在推特發文，宣告由自己擔任執行長的公司「Daisy Co」不會雇用中國人，看到中國籍的履歷也會刷掉，根本不必面試。此話一出，大澤昇平立刻遭到大批網友撻伐，不過他一度反嗆網友「不懂日文的低等人」，還連續發生「表現差的員工就該被歧視」等一連串失言。

雖然之後大澤昇平刪文道歉，連帶任教的東京大學也發表多次聲明道歉，但仍未平息網友怒火。最後，東京大學15日發表聲明，因大澤昇平多次發表歧視中國人言論，損害學校名譽，即日起開除教職。

對此，大澤昇平再發推特透露，被開除當日他在東大校內寫論文，突然就有教師進入辦公室將他趕走，且以後都禁止他進入東大，勸他未來不要再發推特。至於他的研究資料，會以郵寄方式還給他。

年僅32歲的大澤昇平在去年4月成為東大情報學環的特任準教授（相當於特聘副教授），專門教授「人工智慧（AI）學」，曾經在自我介紹中寫下「東京大學最年輕的準教授」，但如今卻被網友戲稱為「被東大開除的最年輕準教授」。

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