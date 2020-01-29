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孩子邁入青春期「亂花錢、不念書、黏3C」！爸媽超難為「45個狀況題」有解

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▲▼畢業,年輕人,年輕女孩,大學生,青少女,青少年。（圖／示意圖／pixabay）

▲邁入青春期的孩子有時讓爸媽好難捉摸。（圖／示意圖／pixabay）

記者萬玟伶／綜合報導

新的一年又要過去，看著孩子愈來愈大的家長可能會很欣慰，同時也可能陷入煩惱，因為邁入青春期的孩子真的好難捉摸，不是動不動就生悶氣，要不就是原本喜歡黏在身邊卻突然有了距離，再也不吵著和爸媽一起出門，甚至講沒幾句話就激怒爸媽，面對這樣的青春期孩子該怎麼辦呢？

法國臨床心理師同時也是《圖解青少年的難搞小劇場》作者安克萊兒・克蘭迪恩，就一一列出45個常見的狀況題，以簡易好懂的圖解、Step by Step的方式，帶領爸媽先了解孩子背後的動機，以及適當的溝通方法，幫爸媽一步步化解青春期風暴。

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安克萊兒・克蘭迪恩首先叮嚀爸媽們，「家裡的孩子如今已成為青少年，要和他一起進入人生路途的這個嶄新階段，為人父母的我們，就必須有完整的實質準備。」面對孩子青春期的轉變，父母們往往想順其自然，等待這段過渡時期遠離。但，「由於不了解青春期究竟是哪些因素影響孩子，也認為青少年應該要自己長大，所以父母會避免與孩子互動，也不讓孩子和自己有所互動。」但這種處理方式，不論是從短期、中期或長遠來看，對孩子都不好。

那麼，青春期的孩子究竟在想些什麼呢？安克萊兒・克蘭迪恩整理出孩子們在這個時期，種種行為背後的機制與壓力。第一重壓力在於，他們面對周遭環境與自我的改變，內心可能會感覺混亂，可是他們的外在表現，完全不能透露自己感受，孩子因此對於認識自己，和接受自己身體上的變化，都會出現壓力。第二重壓力是，孩子要這個時期需要盡快建立自己的個性或認同（亦即「要成為某個人」），可是一切都還在心裡醞釀，這種狀態就會對他們形成壓力。第三重壓力則是，孩子要表現出自己存在，同時也要歸附某個或數個社會團體，這使得他們面臨的所有規則，在此時都在火速轉變，而他們必須要努力適應這些（例如要受到歡迎、不能總是孤孤單單、在團體中要讓人高興、要成為傑出人物、要與人成雙成對，而且必須要獨樹一幟，又能夠融入群體等等），所以孩子會有壓力。

▲青少年少女，圖為示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲先理解青春期孩子的心理壓力，或許就是開啟溝通的關鍵。（圖／示意圖／pixabay）

安克萊兒・克蘭迪恩認為，正因為在這些不同領域，大家都對青少年有所期待，但這些事都複雜棘手，青少年的腦部發展程度，此時卻還不足以處理這些事，以至於孩子會產生壓力。所以她提醒關心孩子的爸媽們，青春期這段時間若能幫助孩子，就可以讓他們可以將一切盡量整合到最好。「如果這個時候，有人能陪伴孩子，也有人能啟發他們，孩子就可以重新看清自己做的決定，以及採取的行動，分別產生什麼效果。在此同時，孩子也會有能力逐漸引導自己有所調整，而這讓孩子更能發揮自己的整體能力，也能讓孩子相信他們足以改變事情，因此更有自信。」

特別的是，安克萊兒・克蘭迪恩在書中不只幫父母整理出理解孩子的步驟，也幫不知道如何開口的青少年，整理出他們想對爸媽交流的議題，讓爸媽與孩子一步步走向更了解自己的彼此。

▲▼爸媽,父母,青少年,青春期,漫遊者文化。（圖／漫遊者文化提供）

《圖解青少年的難搞小劇場》
作者：安克萊兒・克蘭迪恩 Anne-Claire Kleindienst
出版社：漫遊者文化
出版日期：2019/07
ISBN：9789869669566

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