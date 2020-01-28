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他不愛我、老闆也不器重我？善用「NLP小練習」跟惱人的「內心小劇場」說Bye

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▲辦公室，資料，檢查，員工，註記，同事，職場，煩惱，規劃，計畫，提案。（圖／pakutaso）

▲「心情很差？轉念一下就好了吧！」許多人輕描淡寫地說，但背後其實需要一系列的步驟與練習。（圖／示意圖／翻攝自pakutaso.com）

記者萬玟伶／綜合報導

NLP是什麼？這個全名Neuro-Linguistic Programming，中文譯為「神經語言規劃」，聽起來很高深，但簡單來說，這是一種關於人際溝通的技巧與方法，幫助人們提升人際關係，同時也能幫助心裡糾結的人，往前跨一步，面對並解開萬般愁緒，更有人說NLP是一種大腦的「操作手冊」，以一點小改變、小練習，鬆綁固定思維、跳脫微卡關與輕厭世，為生命帶來新翻轉。

現為NLP高階執行師安一心，近來就透過身邊常見的狀況與案例，創造出30個一學就會的NLP練習，幫助學員、讀者時時翻新自己的狀態力、學習力、溝通力、生命力，不再受困於過往的模式或慣性，進一步突破自己。現為臺灣NLP學會理事長賴明正，也在推薦安一心新書《就這麼簡單！30個小練習，讓生命大翻轉：NLP工具箱》時，談到自己接觸NLP以後的心情。他認為，在自我覺察敏銳度的提升後，狀態能調整得更快，「或許是源於對他人度測能力的增加，更懂得掌握人與人間的親和與界線；或許是對信念系統有更多的認識與理解，懂得保持彈性下的目標導向與整體平衡；又或許是在自我認同上有了更多的認識，多了一份自我肯定下的資格感，同時也知道如何保持身心一致。」

請繼續往下閱讀...

然而對於從未聽過NLP的人來說，這個概念以及該怎麼進行，仍是很模糊。賴明正表示，「NLP是從『視聽觸味嗅』五覺的內感官練習開始，提升感官敏銳度，找回『覺己、覺他、覺環境』的本能，而這份覺察力，也同時是一切身心靈相關課程的基礎。」

▲▼星座,委屈求全,感情,愛情。（圖／pixabay）

▲提升感官敏銳度，進一步也能更覺察自己的內心。（圖／示意圖／pixabay）

不過，需要NLP的族群都是哪些人呢？時下生活步調緊湊，網路社群資訊爆量並快速傳播，多少會造成內心一定程度的影響與刺激，也因此身心靈的問題往往是現代人的文明病。賴明正以自己和朋友的親身經歷為例，像是即使在努力的工作、生活，但心情與自我的肯定卻不時被老闆或家人、認識的和不認識的、聽到的和沒聽到的、人和人以外的林林總總所影響，變得浮動。「更難過的是……成功不知道怎麼複製，失敗不知怎麼逆轉，陽光耀眼反而覺得負擔；面對日復一日，也不知該怎麼再創新的局面……原來我們都有習慣的模式。要改變，需要的不止是勇氣，也要放掉和重新建立一些東西。」

過去沉浸在糾結情緒走不出去的賴明正， 直到某天朋友不經意問他：「你接下來想幹什麼？」他一面揣摩問題裡的善意或惡意，一面本能地回答著沒說服力的答案。突然，他好像想到了什麼……「原來一切都是我的獨角戲。」

▲煩惱,生氣,痛苦,崩潰,煩躁。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲是否時常陷入糾結情緒？小心這可能是因自己想太多而上演的一場獨角戲。（圖／示意圖／pexels）

他恍然大悟。原來，過去的自己，「職涯沒有低潮，但不自覺地感到失落；問題沒有惡意，但手心冒汗；老闆一樣關愛，但沒有更多注意，就等於否定。」然而，現實有千萬個可能的面向，或是根本沒有任何面向，但經過自我的詮釋，卻常常只剩下自己習慣的那一種，然後用來折磨自己，然後習慣不開心。賴明正認為，模式和習慣沒有對錯，但要能覺察自己是否陷入其中，反過來轉換和主導思維。

例如在書中，賴明正整理了在神經語言學中幾種常見的框架，其中一種「回饋框架」就打破一般人對於「溝通失敗」的看法，「很多人認為，溝通失敗就是結束，但這樣的觀念其實並不正確。神經語言學認為，『溝通沒有失敗，只有回饋』。事實上，每一次溝通失敗，都是對方在提供回饋，『這麼做不管用，下次別這樣溝通。』」透過認識這樣的框架，學到翻轉的力量，就可以幫自己與對方找到更好的溝通模式。

▲▼ NLP,身心靈,內心小劇場,轉念,安一心。（圖／究竟出版社提供）

《就這麼簡單！30個小練習，讓生命大翻轉：NLP工具箱》
作者：安一心
出版社：究竟出版社
出版日期：2019/12/01
ISBN：9789861372853

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