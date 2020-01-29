事業想一飛沖天？扭轉「不好意思」的習慣　鼠年就靠「麻煩別人」打通人脈

▲很多人從小的家庭教養是「不要麻煩別人」，一想到要為了自己的事打擾人家，就覺得不自在。（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

新的一年，上班族都希望能在事業上多一份進展，但在一個熟悉到宛如一灘死水的工作環境，該怎麼突破自己？不管是長輩提點、勵志書籍，大家都敘說著人脈的重要，但這個人脈只是手有名單、關係靜止不動也不行，新的一年要怎麼讓關係動起來，給自己帶來正向轉變？專注於勵志、心理、個人提升等領域的中國作家格子珊，提出一個新概念——「麻煩別人」！

很多人從小的家庭教養是「不要麻煩別人」，一想到要為了自己的事打擾人家，就覺得不自在，但其實「麻不麻煩別人」從來都不是問題，真正該認真思考、面對的是，如何透過互動與別人建立連繫，同時把握好分寸和界線，「偶爾的示弱，會讓你更有力量」。

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格子珊在小的時候，爸媽也是以「自己能做的事情自己來，能不麻煩人就別麻煩」教育她，但大學階段的經歷，讓她對這樣的觀點產生質疑。格子珊剛進大學的第一天，室友是三個女孩，為了表示友好，她將自己的零食分給大家，其中兩個女孩都欣然接受，第三個女生不管格子珊如何示好，她始終不為所動。後來，格子珊與其他兩位女同學相處融洽，有什麼事情總會互相幫忙，雖然都是些瑣事，但在日常磨合中她們三人建立了穩定又親密的關係，畢業之後也常常聚會交流。那個一開始就拒絕零食分享的女孩，畢業後她們都聽不到她的消息，打電話、發簡訊也都石沉大海，但大家似乎也都習慣了。

開始工作後，雖然對這樣「不麻煩別人」的疑惑更深了，但格子珊仍然保持獨立姿態，直到前輩出言提醒，「妳不願意給別人添麻煩，出發點的確是好的。可妳有沒有想過，如果一直不麻煩別人，不跟別人互動，那妳跟其他人的關係就熱絡不起來，別人看妳當然覺得冷冰冰了。」

▲如果一直不麻煩別人、不跟別人互動，跟其他人的關係就熱絡不起來。

格子珊驚覺後反省，「我們不願意麻煩別人，正是因為我們不願意承認自己是普通人、我們的能力是有限的、我們無法什麼都做好。認知到這一點時，我們的內心才能獲得真正的平和、寧靜。」她細想後發現，大多數人將麻煩別人和獨立，完全劃清界線，用單一的視角看世界。「事實上，很多工作做得好的同事，正因為他們和長期合作的客戶建立了互相麻煩的關係，才能形成深厚的同盟。大家彼此需要，才能共同把一件事辦好，把一份關係維繫好。」當時習慣默默做事的她，瞬間領悟，「適度麻煩別人，不僅不是什麼壞事，相反的，正是因為這種麻煩，才讓我們有理由彼此接近，建立深厚的關係。」

但「麻煩」的背後還是有不少學問，格子珊認為，「人際關係中需要用到的不光是『情商』或察言觀色的能力，還有很多能力原本就掩藏在相互往來的過程中。向他人尋求幫助，不一定都是在麻煩別人，可能是我們適當地突破自己的『心理安全區』，並以這樣的方式和不同背景的人交流、對話，進而建構出某種親密關係。」而麻煩他們，就是主動為自己製造這樣的契機。「有時候，人與人之間的聯繫，甚至羈絆，就是在你麻煩我、我麻煩你的過程中一點點建立的。」

▲格子珊引用英國詩人約翰．多恩的著名詩句「沒有人是一座孤島／誰都無法自全而活」表示，不要害怕麻煩別人，畢竟，做為社會性動物，你、我不可能脫離人群而活。

然而「麻煩他人」以前，格子珊還是提醒大家要掌握正確姿態，例如「別人沒有義務為你的懶惰買單，可以毫不費力解決的事，請獨力完成」、「別人幫你是情分，不幫你是本分，別用情感綁架人」、「沒有誰的時間是為你一個人準備的，配合他人善意的幫助，是你的義務」、「麻煩別人後，要懂得感恩，更要放下期待」、「你麻煩別人，也要允許別人麻煩你」。



《好關係是麻煩出來的：寫給每個人的社交能力書》

作者：格子珊

出版社：方智出版社

出版日期：2019/10/01

ISBN：9789861755380