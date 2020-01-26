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零廢棄生活一年可省11萬！想輕鬆存到高級歐洲之旅「計畫性消費」是關鍵

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▲購物,衝動購物,消費,信用卡,皮夾,儲蓄。（圖／翻攝自pixabay）

▲想出國一趟卻總是存不了錢？從現在開始「計畫性消費」，省下多餘開銷的同時， 也能減少垃圾產出！（圖／示意圖／pixabay）

記者萬玟伶／綜合報導

2016年開始展開「零廢棄生活」、透過網路創辦「零廢棄教會」，甚至讓中國上海的《一条視頻》跨海採訪，影片創下近100萬次點閱率的「生活家」呂加零，不僅改變了自己的生活，也揪先生一起從「自備容器」開始實踐環保，同時不只要努力不產出多餘垃圾，呂加零也鼓勵大家從拒絕垃圾的源頭──「過度消費」做起。

現在生活雖然便利，但許多垃圾就是在其中被製造出來，呂加零強調「不強迫自己改變，就不會知道自己早中了便利癮」，對於她來說，「減少不必要的垃圾或戒掉無意識的生活，說穿了就是換一個生活模式。一開始要戒掉可能會覺得很困難，但只要建立觀念，找到方法有意識地去執行，很容易就能養成良好的生活習慣，開啟美好生活。」

請繼續往下閱讀...

想要減少垃圾，就要先有意識地消費，呂加零提出「當用才花」的計畫性消費。「養成習慣之前，要先訂好『計畫』，這點非常重要。假設今天必須外出上班，需要外食，從早餐開始到晚餐消夜，需要準備什麼樣的容器才不會產生垃圾？」她舉例，如早餐一個漢堡、一杯咖啡，午餐一個便當，晚餐一碗麵及一杯飲料，那就只需準備一個袋子裝著，布的食物袋或蜂蠟布裝漢堡，一個杯子裝咖啡及飲料，一個便當盒裝午餐及晚餐。這樣一共只有三項用品，就可以完成「零廢棄」消費計畫，先想好就不會亂了陣腳，而且很簡單！

▲▼超商,便利商店。（示意圖／pixabay）

▲現在生活雖然便利，但許多垃圾就是在其中被製造出來。（圖／示意圖／pixabay）

但依據自己的經驗，呂加零也了解，若是已經習慣隨手製造垃圾，要突然減量真的不容易，以下是呂加零幫大家整理出三個要訣：

一、計畫性消費：呂加零認為，這是減少垃圾和殘食最有效率的方法。平日的食材可以在傳統市場和黃昏市場裸裝採買，減少過多的塑膠包裝或橡皮筋。在採買之前先清點一下冰箱還剩哪些食材，列出未來幾天可能需要什麼樣的食材，然後自備容器出門採購，可省下不少時間和資源。

二、使用透明的保存容器：放冰箱裡的保存容器都盡可能使用透明材質，這樣才能清楚看見所有的食材。採買回家之後，把所有食材列出清單用白板筆寫在磁磚上，以便檢視食材，代替開關冰箱，不僅省電也方便管理食材庫存。計畫性消費也能減少剩菜，吃多少買多少，不因為特價便宜或買一送一就多買。買太多丟掉了既損失也浪費，還會造成環境汙染，得不償失。

三、盡量保存食物的原形：準備食材時，最好能保存食物的原形，比如馬鈴薯等帶皮的根莖類，可以用鐵絲代替刨絲刀，直接在水裡刨皮，就不會有廚餘產生。若能連皮一起吃又更好了，是最能減少廢棄物的好方式。

計畫性消費同時也可以減少不必要的開銷，呂加零就算過，包括減少購買手搖飲、衣服鞋子、保養品、3C用品與更多外食等，相較於還沒展開「零廢棄生活」，如今一年足足可以省下11萬左右，「這些錢都可以玩一趟歐洲，而且是高級旅行了！」

▲旅行，旅遊，出國，出門，旅平險，逛街。（圖／pixabay，示意圖）

▲實踐「計畫性消費」節省不必要開銷，一年以後直衝歐洲旅行不是夢！（圖／示意圖／pixabay）

環保又省錢，何樂而不為？但對於呂加零來說，最重要的是，「我們變得更懂得生活，懂得用快樂的方式賺錢，懂得吃好的食物，生活過得更有意義。我們變得更懂得生活，懂得用快樂的方式賺錢，懂得吃好的食物，生活過得更有意義。」

▲▼零廢棄,垃圾,環保,環境,呂加零,如何出版社,圓神。（圖／如何出版社提供）

《零廢棄的美好生活：每月開支省1萬，垃圾越少越富足！》
作者：呂加零
出版社：如何出版社
出版日期：2019/11/01
ISBN：9789861365435

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