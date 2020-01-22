武漢肺炎襲台／媽媽站出來　做好5點預防保平安！

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

各位媽媽們

武漢肺炎已經侵台，相信每位家長都跟我一樣，非常擔心疫情擴散，如今去追究那位台商是誰已經於事無補，雖然我們是有資格憤怒的，但最重要、最迫在眉睫的是「防疫」，何況還有百餘人的武漢團將來台灣旅遊，不要再期待別人了！現在，我們應該要靠自己，保護自己的家園與愛兒！

我在這邊呼籲，不管他人如何，看到這篇文章的家長，為了自己與孩子，請務必做到以下預防措施～

1、一定要習慣戴口罩。

台灣社會還是有很多人抗拒戴口罩，但這樣的呼吸道疾病，只能靠口罩來預防傳染，像我們這種免疫力弱的，戴口罩都有可能生病了，何況不戴？現在是非常時期，孩子不願意戴，我們得拿出父母的魄力，強制他們戴，這是衛生習慣，不是扭曲教養！若孩子較小，我記得台灣母嬰品牌有出嬰兒戴的口罩，DAHLIA新生兒時期有用過，請去醫療用品店問問看。

2、多用肥皂徹底洗手，出外則帶乾洗手等相關用品。

DAHLIA洗手總是很快就結束，我都說她那是把手「沾濕」，不是真的洗手，請督促孩子用肥皂洗手，洗手後務必用擦手紙擦乾或烘乾，避免病菌沾染在濕潤的雙手，更髒。

正確洗手步驟：

濕：用流動的水沖濕雙手。

搓：手沾上肥皂或洗手乳，再塗抹搓洗手心、手背、指縫、手腕，至少30秒。

沖：將雙手用流動的水洗乾淨。

捧：雙手捧水將水龍頭沖乾淨。

擦：把雙手徹底擦乾。

3、減少出入人多的場合，尤其是密閉空間。

武漢肺炎的傳染力極強，在1公尺內就有可能被傳染，所以帶孩子出門一定要戴上口罩，並遠離空氣不流通的玩樂場所。

4、避免接觸禽類跟野生動物，禁止生食。

這次的肺炎就是由野生動物傳給人的，所以這段時間不要接觸喔！

5、提高警覺心，家人出現發燒、咳嗽、呼吸不順等症狀，務必隔離並送急診。

普通的小感冒，都有可能在短短兩三天變成嚴重肺炎，導致生命危險，更何況這種大家不熟悉的猛烈疾病，若是有被傳染的可能，請務必到大醫院掛急診，避免延誤病程，害人害己。

農曆年快到了，要台商不回來是不可能的，我們一定要學會自保！

我再次提醒，這不是要造成恐慌，但必須提高警覺，才能防止疫情擴大，也要向前線的醫護團隊們致敬，他們冒著高風險去照料病患，真的不容易！希望這次大家團結合作，別讓SARS的憾事重演，我們一起加油！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。