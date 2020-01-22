　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
親子

武漢肺炎襲台／媽媽站出來　做好5點預防保平安！

請按讚支持ETtoday新聞雲

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供））

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

各位媽媽們

武漢肺炎已經侵台，相信每位家長都跟我一樣，非常擔心疫情擴散，如今去追究那位台商是誰已經於事無補，雖然我們是有資格憤怒的，但最重要、最迫在眉睫的是「防疫」，何況還有百餘人的武漢團將來台灣旅遊，不要再期待別人了！現在，我們應該要靠自己，保護自己的家園與愛兒！

我在這邊呼籲，不管他人如何，看到這篇文章的家長，為了自己與孩子，請務必做到以下預防措施～

1、一定要習慣戴口罩。

台灣社會還是有很多人抗拒戴口罩，但這樣的呼吸道疾病，只能靠口罩來預防傳染，像我們這種免疫力弱的，戴口罩都有可能生病了，何況不戴？現在是非常時期，孩子不願意戴，我們得拿出父母的魄力，強制他們戴，這是衛生習慣，不是扭曲教養！若孩子較小，我記得台灣母嬰品牌有出嬰兒戴的口罩，DAHLIA新生兒時期有用過，請去醫療用品店問問看。

2、多用肥皂徹底洗手，出外則帶乾洗手等相關用品。

DAHLIA洗手總是很快就結束，我都說她那是把手「沾濕」，不是真的洗手，請督促孩子用肥皂洗手，洗手後務必用擦手紙擦乾或烘乾，避免病菌沾染在濕潤的雙手，更髒。

正確洗手步驟：
濕：用流動的水沖濕雙手。
搓：手沾上肥皂或洗手乳，再塗抹搓洗手心、手背、指縫、手腕，至少30秒。
沖：將雙手用流動的水洗乾淨。
捧：雙手捧水將水龍頭沖乾淨。
擦：把雙手徹底擦乾。

3、減少出入人多的場合，尤其是密閉空間。

武漢肺炎的傳染力極強，在1公尺內就有可能被傳染，所以帶孩子出門一定要戴上口罩，並遠離空氣不流通的玩樂場所。

4、避免接觸禽類跟野生動物，禁止生食。

這次的肺炎就是由野生動物傳給人的，所以這段時間不要接觸喔！

5、提高警覺心，家人出現發燒、咳嗽、呼吸不順等症狀，務必隔離並送急診。

普通的小感冒，都有可能在短短兩三天變成嚴重肺炎，導致生命危險，更何況這種大家不熟悉的猛烈疾病，若是有被傳染的可能，請務必到大醫院掛急診，避免延誤病程，害人害己。

農曆年快到了，要台商不回來是不可能的，我們一定要學會自保！

我再次提醒，這不是要造成恐慌，但必須提高警覺，才能防止疫情擴大，也要向前線的醫護團隊們致敬，他們冒著高風險去照料病患，真的不容易！希望這次大家團結合作，別讓SARS的憾事重演，我們一起加油！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

ET快訊
武漢肺炎爆發！「4款口罩效果」大PK　這2種無法抗病毒
楊蕙如神隱1個月現身！貼照片嗆邱毅「我們一直跟在你身邊」
武漢肺炎感染增至17死！湖北省病例已達444例
武漢肺炎源頭找到了！野味市場價目表曝光「活孔雀一隻500」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 親子最新 全站最新

看了想出國　半年3次耗盡存款也要實踐的幸福教養理念

安親不安親／若盼孩子快樂　請給時間探索課本外的世界

碰上不友善的公車司機　一定要教孩子這自保4招

老師說聖誕要變裝　她給自然捲女兒扮耶穌

流感疫苗打不打？當支持施打派，遇上絕對不打的醫師

不准交友！她靠傳信看世界　嘆：親子溝通要像放風箏

見遊民撈廚餘菜飯果腹　她教女兒：活著，才有別的可能！

武漢肺炎襲台／媽媽站出來　做好5點預防保平安！

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

EXILE放浪兄弟戳中林志玲年曆　姐夫Akira笑瘋「謝謝大家支持 」

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

網紅自創賀歲曲《我說新年好》　俏皮可愛MV搭洗腦旋律迎鼠年

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

麥當勞Kitty萬用置物籃超搶手！ 北部1.5小時售光...中南部還有

小貓被主人狂摸摸...大貓吃醋啦！ 瞇眼「死亡凝視」：鏟屎官活膩了？

潤娥澳門餐廳吃飯…點菜講中文！　「這裡有娃娃菜嗎」發音超標準

武漢肺炎襲台／媽媽站出來　做好5點預防保平安！

武漢肺炎「疫苗研製」中！　俄羅斯證實：已開始研發新型冠狀病毒疫苗

再也聽不到傅爺爺說故事！　桃園知名兒童文學家傅林統辭世

畢書盡「百首單曲」首度奪冠　無預警官宣今年將二度攻蛋

未成年小三不倫東出昌大…無視正宮懷孕！　唐田英里佳道歉「3舉動」網驚：世上無清純

聖誕濱海灣花園、春節妝藝大遊行　新加坡12月份各節慶盤點

盧子杰本業竟不是歌唱！　不想寫情歌原因曝光了

流產女點餐！外送員上樓「冷說1句話」她心碎：邊吃邊哭

被男星虧：把孩子丟給馮紹峰帶！　趙麗穎「一秒變臉」尷尬拍手

不斷更新／再奪8命！新型冠狀病毒新增至17死　其中有「華南市場」海鮮店老闆

教討人厭親戚換位思考的最棒教材！　2019評價超高陸劇《小歡喜》：真實到令人窒息

親子熱門新聞

武漢肺炎／媽媽站出來保平安！

保母三節、年終怎麼給？6點教學

孩得流感　傻媽：能少隔離幾天嗎

不讓寶寶吃手　你在阻止他變聰明

孕婦抱小孩的兩種危害不得不關注

餵奶非拚酒！寶寶吐奶是「餵太快

口腔破超過30個洞　對抗腸病毒經驗談

小孩長大了！青春痘冒不完怎辦？

小燈泡對我說的最後一句話

回憶SARS罹難護士　兒告白「好想她」

八仙塵爆倖存者：痛苦是爸媽哭了

不婚生子可行嗎？生父認領前先想想

寶寶睡覺愛舉小手投降　原因超萌…

白肉底生黑糖娃！新生兒膚色黑是因為...

更多熱門

相關新聞

武漢肺炎源頭找到了　野味市場價目表曝光

武漢肺炎源頭找到了　野味市場價目表曝光

湖北省武漢肺炎疫情持續擴散，確切源頭尚未查清。不過，大陸抗SARS權威、國家衛健委高級別專家組組長鍾南山20日接受專訪時說，新型冠狀病毒可能來自各種野生動物，不排除是竹鼠、獾。

武漢市設檢測站排查　力保「不漏一車、不漏一人」

武漢市設檢測站排查　力保「不漏一車、不漏一人」

武漢肺炎進逼！醫生呼籲先打流感疫苗

武漢肺炎進逼！醫生呼籲先打流感疫苗

陸專家揭「關鍵溫度」能殺死冠狀病毒

陸專家揭「關鍵溫度」能殺死冠狀病毒

香港首例「高度懷疑」武漢肺炎！

香港首例「高度懷疑」武漢肺炎！

關鍵字：

焦糖綠玫瑰caramelgreen親子育兒教養教育親子活動武漢肺炎肺炎

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

醫診發燒幼童需隔離　陸客父母竟攜子落跑

武漢團取消　禁止178名陸客來台

「抽中250萬」！鴻海尾牙他最衰...因趕高鐵錯失大獎

國外3C達人與YouTuber異口同聲　iPhone 12 有新色取代「夜幕綠」！　

再告謝和弦、莉婭　扣嫂反攻追加2罪

大亨搶「金錢豹名花」槍轟堂主下體　遭報復喪命

武漢肺炎病原「確認來自野味」

遊完武漢生病！台男「不戴口罩還說謊」護理師爆氣

KIMIKO交往5個月閃嫁！男友落淚求婚：妳跑不掉了

武漢肺炎源頭找到了　野味市場價目表曝光

台灣確診武漢肺炎！女台商「發燒9天」才回台

全職媽刷存摺見「年薪級年終」！暖尪備註惹噴淚

雞排妹：我做到睡著！網紅瘋男釣出女神驚人發言

「反骨男孩」瑋哥深夜西門緊貼G星諠

短髮櫻花妹「整形級剪髮」前後對比曝光網看傻

更多

最夯影音

更多
台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」
「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

EXILE放浪兄弟戳中林志玲年曆　姐夫Akira笑瘋「謝謝大家支持 」

EXILE放浪兄弟戳中林志玲年曆　姐夫Akira笑瘋「謝謝大家支持 」

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面