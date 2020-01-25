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從「不購物會死」到創辦「零廢棄教會」！人妻讓老公也甘心加入環保行列

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▲▼ 垃圾堆示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲人類每天產生大量垃圾，不僅處理不完更會危害地球生物的成長環境。（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

每天從早到晚，算過自己製造出多少垃圾嗎？曾經把「買東西」視為生活唯一樂趣的呂加零，在2016年開始了她的「零廢棄生活」，從一個「不購物、不囤積就會死」的購物狂，漸漸轉變為友善環境的有意識的「生活家」，不只帶著原本抗拒的先生一起改變，還透過網路、創辦「零廢棄教會」，鼓勵志同道合的網友「入教」，中國上海的《一条視頻》也跨海採訪，剪輯成五分鐘的短片在網路上創下近100萬次的點閱率！

讓呂加零的生活突然起了大轉變，是因為某天她在臉書上看見朋友分享自備容器買早餐的照片，正好也在吃早餐的她，無意識對比自己眼前的餐桌，發現竟然滿桌子一次性餐具，被衝擊到的她想，「喔！原來有這樣不製造垃圾的吃早餐方法。」由於呂加零家中除了先生外，還有七隻貓，垃圾量常令她相當頭痛，友人的照片讓她發現「減少垃圾」的契機！她開始想，「這些垃圾到底是怎麼來的，丟到垃圾桶後續都發生什麼事？」

請繼續往下閱讀...

▲▼垃圾、垃圾桶、髒亂、環保 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲垃圾隨手丟進垃圾桶很容易，但有想過這些垃圾最後都會流入哪些地方嗎？

呂加零坦言這是她第一次意識到，為生活帶來便利的包材，無論是塑膠、紙類、玻璃，「當我們使用完後把它們丟進垃圾桶，被垃圾車載走之後究竟怎麼了？都往哪裡去了呢？」她陸續透過網路蒐查到許多相關課程，2017年3月她第一次參加關於塑膠汙染的課程，她才了解到塑化劑不只用在食器，連食品添加劑，甚至洗髮精、沐浴乳都可能含有這種致癌物。這麼發現讓她一回家就忍不住和先生分享，「你知道嗎？健康食品也可能含有塑化劑，不要亂吃！」沒想到先生想都沒想就劈頭說，「妳走火入魔了！」

想改變自己不難，最難的還是面對周遭親友側目，甚至被家人叨念。但面對先生一開始的不認同，呂加零選擇自己主動釋出善意和改變自己！開始「零廢棄生活」以前，呂加零家中的外食外帶都是由先生採買，但實行以後，對於看重面子的先生來說，就怕自備容器會招來人家給他異樣的眼光，同時也根本拒絕不了店家給的一次性餐具。

但呂加零的個性急，她想，既然等不了先生改變，那就先改變自己，原本懶散的她開始自願去採買外食，「我並不強迫他改變，而是從自身做起，讓他感受到我的決心，再和他一起去採買。過程中難免會碰到讓先生不悅的時候，但也有獲得鼓勵的時候，慢慢的他也感受到店家正面的讚許而更願意執行。.......有陣子先生很愛吃鹹酥雞，拿大鍋子去買還多了一種成就感，因為老闆會多送他兩樣菜色，讓他對於做環保可以討到一些甜頭而樂此不疲。」

▲▼ 垃圾桶,紙杯,垃圾 。（圖／pixabay）

▲購買外食常會使用到許多塑膠袋和筷子、湯匙、竹籤等一次性餐具

在關注環保以後，呂加零也發現需要學習的東西比想像中還來得更多，若想為地球減輕負擔，光是減少塑膠垃圾還不夠。「幾十年前生態學家就不斷呼籲環境迫害嚴重要及早改善，這幾年氣候劇變：極冷、極熱、霾害、懸浮微粒PM2.5超標……環境汙染嚴重危及人類健康，已經是切身的問題了。」很多人認為環境保護是個繁複的議題，其實網路上有許多資訊與課程資訊可以參考，只要跨出自己的那一步，一切就不難。

呂加零分享，她曾參與了樸門生活永續設計課程（Permacultures Design Course），「Permacultures就是生態永續的意思，起源於澳洲。樸門企圖傳達的訊息，是盡可能以不破壞環境的方法與土地共存，是一個順應大自然與自然共處而進行的生活設計課程，理念在於照顧地球、照顧人及分享多餘，可以運用在農業、生活，甚至是都市環境的一門生活學問。透過這個學習，也讓我的零廢棄生活更不費力且成效更好。我把上課所學都運用在生活上，計算一家人洗滌的水、洗澡水、沖馬桶的水、查詢雨量等，這才了解原來我們浪費了這麼多的水。」

開始「零廢棄生活」3年來，呂加零感受到隨著每一階段的課程結束，自己都更進步一些。「現在的我體認到一件事，有意識的減少消耗要比努力賺大錢來付浪費結下的大筆帳單有意義多了。我可以很驕傲地說，我更懂得生活了。」

▲▼零廢棄,垃圾,環保,環境,呂加零,如何出版社,圓神。（圖／如何出版社提供）

《零廢棄的美好生活：每月開支省1萬，垃圾越少越富足！》
作者：呂加零
出版社：如何出版社
出版日期：2019/11/01
ISBN：9789861365435

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關鍵字：

零廢棄垃圾環保環境呂加零

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