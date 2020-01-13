　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
親子

大選過後／用愛去包容不同聲音　同理心才是最佳示範！

請按讚支持ETtoday新聞雲

（圖／示意圖，翻攝自PAKUTASO網站）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

上週六，很多爸媽帶著孩子去投票所，見證公民參與政治的選舉過程，在我們家，我會跟孩子解釋「選舉是什麼？」但不告訴孩子「媽媽投給誰？」因為，就算她只有5歲，我也不希望自己的選擇，去影響她日後的政治傾向，我的票是我的，她的票是她的，得互相彼此尊重。

長期看焦糖綠玫瑰的朋友，一定知道我看事情，總有很特殊的切入點，能轉換各方不同的角度，試著去理解他們的想法，最後給予尊重及祝福。然而，除了投票方式以外，我倒是建議大家拿這次選舉，當孩子的教養借鏡。

「嘿！我們別再吵架了，好嗎？」

在台灣的選舉文化裡，有如同莽漢般的大量「論輸贏」盲點，平時理性溫和的人，扯到選舉就腎上腺素爆發，以為自己是正義之師，發出來的言論卻尖酸刻薄，都在比野蠻、比獨斷，殊不知在眾人面前早已失態，更是給孩子做了情緒不穩定的不良示範。

選舉期間，人人都是名嘴，在口若懸河、滔滔不絕的當下，是否忽略到親朋好友的感受呢？整個社會充滿了暴戾之氣，讓人看了好難過，偏偏競選拜票時間又拉很長，搞得大家都失控了，但冷靜想想，雙方老百姓要的東西，根本是一樣的！大家都希望景氣好、生活安全，我們只是挑選誰來執行，不是反對自己的，就是要搞垮台灣。

「你知道嗎？，不是反對你的就是壞人！」

過去你一定碰過，那些曾同一個鼻孔出氣，最後卻在背後捅你一刀的人。吃飯都有各人偏好了，怎能要求親朋好友，跟自己有一樣的信仰跟政黨傾向？縱使這人不投票，那也是他的個人立場，必須給予尊重，硬去要求別人表態，不正也是一種「你跟某某人好，我們就不跟你玩！」的霸凌模式嗎？

台灣是多元族群的社會，不管是原住民、閩南、客家、外省、越南、菲律賓、印尼、馬來西亞，只要是生活在這片土地上的人，都是我們的好鄰居、好家人，大家的血都混在一起了，還要分什麼？不能互助、互信、互愛嗎？

我們平時教孩子「同理、友善」， 但每次選舉，看到那些撕裂台灣的言行，似乎非綠即藍、非藍即綠，難聽話互相飛來飛去，不管誰罵誰，都讓我無法承受。每個人都有不同的成長經歷跟判斷立場，實在不應該為了挺誰而攻擊，甚至酸言酸語去譏笑和你觀念不同的選民。

我們都希望生活在一個美好的環境！民主本來就是少數服從多數，但「多數必須尊重少數」，他們的觀點雖然不同，可對於幸福與安全感的渴求卻同樣強烈！各種無底限的攻擊與霸凌，世代的撕裂，原生種族的歧視，為什麼不能給予尊重跟包容呢？

選舉已經結束了。

我的力量很小很小，卻真的盼望大家能夠團結一起，監督我們的行政團隊，讓他們趕緊試出辦法去安頓社會，不求大富大貴，但求衣食無虞。

選舉真的已經結束了。

戰鬥期間所流失的親情及友情，才是平時陪在我們身邊的力量，不要再去強化衝突，不要再去指責對方，贏的人多些包容，輸的人多些風度，「我不認同你的說法，但我誓死捍衛你的話語權！」如果沒有溫暖與體諒，誰選上了都一樣。

我平常教導小孩「慎言」、「慎行」，選舉不是論輸贏，僅是選出那個團隊來替我們做事，提醒孩子要保持同理心，他們便不會去嘲笑另一方的支持民眾，再舉個例子，日前搭乘黑鷹直升機殉職的沈總長為何受人懷念？不就是嚴治軍事，私底下卻關懷每一位小兵的生活，才能把大家的心綁在一起嗎？

修補自己的心與關係吧，我們要一起往前進！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

ET快訊
獨／立法院長內定游錫堃！「鐵三角」成形　黨內人士曝關鍵原因
王瑞德捐1000碗魯肉飯！慶祝韓市長回高雄被罷免　闆娘一聽再
蔡英文當選「韓粉爸砸爛電視」！捲髮正妹看傻　網曝更慘案例
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 親子最新 全站最新

看了想出國　半年3次耗盡存款也要實踐的幸福教養理念

安親不安親／若盼孩子快樂　請給時間探索課本外的世界

碰上不友善的公車司機　一定要教孩子這自保4招

老師說聖誕要變裝　她給自然捲女兒扮耶穌

流感疫苗打不打？當支持施打派，遇上絕對不打的醫師

不准交友！她靠傳信看世界　嘆：親子溝通要像放風箏

見遊民撈廚餘菜飯果腹　她教女兒：活著，才有別的可能！

大選過後／用愛去包容不同聲音　同理心才是最佳示範！

BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話

蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

陳立農教鄧紫棋講台語！　「你是我的愛」引全場尖叫～

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

泰雅族女聲！超輕鬆坐著唱煎熬　真音直上「每一分」網：實力R

實境劇重演台南228湯德章事件　律師高喊「台灣人萬歲」遭槍決

于美人：四年之後不會有宋楚瑜　宋鎮邁提醒...終局之戰還有續集

吳怡農雙帥對決「敗選落淚」　支持者：選市長！選市長！

大選過後／用愛去包容不同聲音　同理心才是最佳示範！

安海瑟薇秘產2胎回歸影壇！　驚人恢復速度「挺翹半球+美背」網看傻：太完美

快訊／江啟臣宣布「辭中常委」！被點名接黨主席　他喊總辭：助韓挺過罷免

貓頭鷹跑步自己拐到…假裝沒事　網驚見亮點：你是在跑什麼啦

獨／立法院長內定游錫堃　蔡英文行政立法「鐵三角」成形

疾病命名學問大！武漢肺炎病毒不用地區命名　竟和中東抗議有關

半年前預言2020必敗！黃暐瀚曝2關鍵：國民黨派誰都會輸

徐若瑄「戴紅口罩」成亮點！　網揪出2大問題：會把細菌吸進去

蕭秉治夜店獻處女秀...全場嗨到欲罷不能「秒被揪續攤」！

火山灰雲「快速朝東北方飄散」…距離近影響台灣？　氣象局解答了

黑鷹殉職將士14日公祭幻象2000衝場、19響「矧砲」致哀　政院通令降半旗1天

親子熱門新聞

孩得流感　傻媽：能少隔離幾天嗎

大選過後　用愛去包容不同聲音！

小燈泡對我說的最後一句話

餵奶非拚酒！寶寶吐奶是「餵太快

保母三節、年終怎麼給？6點教學

耗盡存款也要實踐的幸福教養理念

6歲以下不能陪投票　解決有3招

孕婦抱小孩的兩種危害不得不關注

小孩長大了！青春痘冒不完怎辦？

不讓寶寶吃手　你在阻止他變聰明

口腔破超過30個洞　對抗腸病毒經驗談

忙碌爸媽的副食品幫手　營養冰磚DIY

＂坐月子＂不能哭小心傷眼又傷身

衣服沾到殘膠摳不掉　簡單1招立馬搞定！

更多熱門

相關新聞

孩子唱反調怎麼辦？治療師提出四大重點教你怎麼做

孩子唱反調怎麼辦？治療師提出四大重點教你怎麼做

您的孩子是否有叫他不要做，卻偏偏唱反調的情形呢？職能治療師周晉逸提出四大重點，幫助爸媽突破教養的困境：1. 孩子在吸引父母的注意。2. 指令要簡短明確。3. 請給孩子「選擇」的機會。4. 大人小孩一起做，保留孩子參與的機會。

中間選民價值觀「助蔡倒韓」

中間選民價值觀「助蔡倒韓」

洪慈庸落選　《博恩夜夜秀》早有跡象

洪慈庸落選　《博恩夜夜秀》早有跡象

社群妹用按讚數倒數生命　走不出酸言評論勒頸輕生

社群妹用按讚數倒數生命　走不出酸言評論勒頸輕生

獨居爺跟著人群走錯投票所！他鼻酸伸援手

獨居爺跟著人群走錯投票所！他鼻酸伸援手

關鍵字：

焦糖綠玫瑰caramelgreen親子育兒教養教育親子活動身教選舉同理心尊重霸凌

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

嗆小燈泡媽還有2個小孩動手　PO文女抓到了

不忍了！扣嫂提告謝和弦莉婭　求償420萬

韓國瑜放鳥…謝震武看呆怒飆2分鐘

政黨票一口氣畫100票↑！頭份開票所疑作票

快訊／韓國瑜親曝「取消記者會+吃火鍋」原因

網友肉搜吃雞排　老婆出面回應了

整理投票數據　驚：台中人像瘋狗

岔賭男欠14億雞排落跑　父出面嗆網友

飲料店後面滿慢的！老闆娘女兒被跟　師父：她身上太多

蔡英文面前魔力轉圈圈！4憲兵列隊向後亂轉5秒

「一柱擎天姊」怒嗆：我宋慧喬沒在怕你們

蔡英文記者會「口譯正妹」超狂背景曝光！

霸氣新娘「車窗辣丟槍」！親友曝用意

獨／謝和弦反告Keanna侵占罪！狠酸：謝謝愛錢的前妻

林采緹尾牙「上衣鏤空全是洞」！

更多

最夯影音

更多
BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話

BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話
蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

陳立農教鄧紫棋講台語！　「你是我的愛」引全場尖叫～

陳立農教鄧紫棋講台語！　「你是我的愛」引全場尖叫～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面