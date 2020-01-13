大選過後／用愛去包容不同聲音　同理心才是最佳示範！

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

上週六，很多爸媽帶著孩子去投票所，見證公民參與政治的選舉過程，在我們家，我會跟孩子解釋「選舉是什麼？」但不告訴孩子「媽媽投給誰？」因為，就算她只有5歲，我也不希望自己的選擇，去影響她日後的政治傾向，我的票是我的，她的票是她的，得互相彼此尊重。

長期看焦糖綠玫瑰的朋友，一定知道我看事情，總有很特殊的切入點，能轉換各方不同的角度，試著去理解他們的想法，最後給予尊重及祝福。然而，除了投票方式以外，我倒是建議大家拿這次選舉，當孩子的教養借鏡。

「嘿！我們別再吵架了，好嗎？」

在台灣的選舉文化裡，有如同莽漢般的大量「論輸贏」盲點，平時理性溫和的人，扯到選舉就腎上腺素爆發，以為自己是正義之師，發出來的言論卻尖酸刻薄，都在比野蠻、比獨斷，殊不知在眾人面前早已失態，更是給孩子做了情緒不穩定的不良示範。

選舉期間，人人都是名嘴，在口若懸河、滔滔不絕的當下，是否忽略到親朋好友的感受呢？整個社會充滿了暴戾之氣，讓人看了好難過，偏偏競選拜票時間又拉很長，搞得大家都失控了，但冷靜想想，雙方老百姓要的東西，根本是一樣的！大家都希望景氣好、生活安全，我們只是挑選誰來執行，不是反對自己的，就是要搞垮台灣。

「你知道嗎？，不是反對你的就是壞人！」

過去你一定碰過，那些曾同一個鼻孔出氣，最後卻在背後捅你一刀的人。吃飯都有各人偏好了，怎能要求親朋好友，跟自己有一樣的信仰跟政黨傾向？縱使這人不投票，那也是他的個人立場，必須給予尊重，硬去要求別人表態，不正也是一種「你跟某某人好，我們就不跟你玩！」的霸凌模式嗎？

台灣是多元族群的社會，不管是原住民、閩南、客家、外省、越南、菲律賓、印尼、馬來西亞，只要是生活在這片土地上的人，都是我們的好鄰居、好家人，大家的血都混在一起了，還要分什麼？不能互助、互信、互愛嗎？

我們平時教孩子「同理、友善」， 但每次選舉，看到那些撕裂台灣的言行，似乎非綠即藍、非藍即綠，難聽話互相飛來飛去，不管誰罵誰，都讓我無法承受。每個人都有不同的成長經歷跟判斷立場，實在不應該為了挺誰而攻擊，甚至酸言酸語去譏笑和你觀念不同的選民。

我們都希望生活在一個美好的環境！民主本來就是少數服從多數，但「多數必須尊重少數」，他們的觀點雖然不同，可對於幸福與安全感的渴求卻同樣強烈！各種無底限的攻擊與霸凌，世代的撕裂，原生種族的歧視，為什麼不能給予尊重跟包容呢？

選舉已經結束了。

我的力量很小很小，卻真的盼望大家能夠團結一起，監督我們的行政團隊，讓他們趕緊試出辦法去安頓社會，不求大富大貴，但求衣食無虞。

選舉真的已經結束了。

戰鬥期間所流失的親情及友情，才是平時陪在我們身邊的力量，不要再去強化衝突，不要再去指責對方，贏的人多些包容，輸的人多些風度，「我不認同你的說法，但我誓死捍衛你的話語權！」如果沒有溫暖與體諒，誰選上了都一樣。

我平常教導小孩「慎言」、「慎行」，選舉不是論輸贏，僅是選出那個團隊來替我們做事，提醒孩子要保持同理心，他們便不會去嘲笑另一方的支持民眾，再舉個例子，日前搭乘黑鷹直升機殉職的沈總長為何受人懷念？不就是嚴治軍事，私底下卻關懷每一位小兵的生活，才能把大家的心綁在一起嗎？

修補自己的心與關係吧，我們要一起往前進！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。