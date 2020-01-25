韓國作家列「自我探索」10提問！新的一年即使在「熟悉環境」也能突破自己

▲新的一年，對自己和工作有什麼新期許呢？（圖／示意圖／pixabay）

記者萬玟伶／綜合報導

有些人在工作崗位待了多年，原本富有挑戰性的工作，在一一熟悉後，現在是不是變得遊刃有餘，甚至覺得有些乏味、無趣，覺得無法再藉由這份工作提升自己？其實這個問題可以是一體兩面，而且很大的根本問題可能是出在自己。擁有多年經營顧問實務經驗的韓國作家韓根太剖析，無論是想再創、強化職場競爭力，或是想突破困局、提升自我，關鍵就在於，「你是會問問題的人嗎？」

人類發展的一切起源，都是因為一句句「為什麼？」而來。每個人在年少時期，都曾經對未知事物充滿疑問與興趣，但曾幾何時停止了對他人他事的疑惑，甚至有多久沒有對自我發問？韓根太也提醒，特別是當一個人在某個領域爬升到專家位置，或是在某個單位工作若干年後，或許是大部分的疑團已解，變得不太會提問，甚或覺得自己不再是需要問問題的人，而是應該接受別人的提問。「在公司的高階主管會議上，經常可見這樣的場景：與會的高階主管，通常都是各事業部的頂尖人才，他們習以為常自認是專家，但這麼一來，大家就很難拋出問題了。」

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▲每個人的成長過程中，對於這個社會與世界總是有「千百個為什麼」，長大成人以後，「問題」似乎就少了很多。（圖／示意圖／pixabay）

那麼要怎麼對他人或自己提出問題呢，韓根太指出，其實不難，只要站在相反的立場，思考一下就好。他以爸媽煩惱子女為例子，很多人常因為孩子的成長、學業等狀況煩惱不已，若再加上孩子不聽勸，更讓他們覺得好困擾。每每遇到這樣的父母，韓根太就會拋出幾個問題反問他們，「那麼，你以前上學時，非常認真地學習嗎？很聽父母的話，老老實實的嗎？」他說，「相當多的人都說『其實孩子的表現和小時候的自己如出一轍。』我又接著問，『但是，為什麼你會好好的長大成人呢？』語畢，出現了『父母親耐心等候我』、『時間過了就好了』、『某一瞬間突然就懂事了』等，各式各樣的回答。」

好的、精準的提問，不只可以消弭人與人之間緊張的關係，若把這些提問指向自己，也是一個了解自己、進而提升自我的機會。為什麼自我提問如此重要，韓根太解釋，「人都很難客觀看待自己真實的一面，一個人若能正確看清自己現在的模樣，就會成為更好的人。因而，好好認識自己的提問十分重要。」若現在苦於不知該如何在新年度幫自己設立目標、突破自我，不妨就韓根太建議的以下10個提問，好好與自己對話。

• 你如何看待自己？

• 你這麼看待自己是依據什麼？

• 現在的你，是你真正想要的嗎？

• 周圍的人通常怎麼評價你？

• 有沒有人會對你提出諍言？有的話，是什麼內容？

• 如果有個致命的缺點可以毀了你，你覺得是什麼？

• 若要改掉那個致命的缺點，需要做些什麼？

• 你害怕什麼？

• 你期待自己未來成為怎樣的人？

• 如果想要自我轉變，你希望如何改變？

韓根太也借日本的經營管理顧問大前研一過去的主張，「這十多年來日本一直未能擺脫停滯狀態，就是因為日本人失去了提問能力。」提問不難，韓根太認為，只是大部分的人不懂訣竅或缺乏訓練而已。新的年度，或許可以暫緩設立種種目標，先把自己歸零，好好與自己來場提問對話，或許就能更有方向地往自己期待的未來邁進。

《不懂提問，哪來一帆風順？：高手教你提升自我、拉近關係》

作者：韓根太

譯者：何汲

出版社：究竟出版社

出版日期：2019/11/01

ISBN：9789861372846