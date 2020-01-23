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到底怎麼做到的？極簡專家用「定額、定色」控制購物慾　包包擁有3個就夠

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▲▼極簡,購物慾,定額,定量,定色,消費。（圖／免費圖庫／pixabay）

▲出了社會、開始賺錢後發現，人的物欲真的無窮無盡。看著家中日漸堆積的物品心情好煩悶，想讓生活變得簡單清爽，到底該怎麼開始？（圖／示意圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

年末和新年促銷一波波！從1111購物節、黑色星期五，最後來到聖誕跨年大拍賣，所有百貨商場紛紛掛起大紅色的「On Sale」標誌，讓人就算包包、衣服都不缺，也不自覺地燃起「至少要買點什麼吧」的購物慾望。然而，剪不斷理還亂的「極繁生活」就是因為不斷被刺激消費、又不懂得控制慾望所致，日本有位極簡主義者（Minimalist）Ofumi，原本也是過著這樣的生活，但因為內心渴望「輕爽自在」，於是決定和丈夫一起面對，以定量化、定額化等制度減少家中物品，沒想到不僅家裡空間看起來整齊清爽，附加價值竟然還包括，家事做起來更輕鬆？

極力向大眾推廣「不需要放棄喜歡的東西也能極簡生活」的Ofumi，在新書《包包只要三個就夠：定量．定色，遇見真正喜歡的生活》表示，過去家中的景象總是雜亂，生活周遭充斥著滿滿的物品，讓她不時就感到十分沉重，而且「好不容易到了假日，我卻得先做完家事才能做自己想做的事，但這實在是項艱困的任務，所以我往往一拖再拖，整個人躺在沙發上什麼都不想做，等到回過神來已經是傍晚時分，於是就這樣虛耗了一整天。」

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▲▼極簡,購物慾,定額,定量,定色,消費。（圖／免費圖庫／pixabay）

▲一旦不多加留意，身邊的物品就會不斷增加。極簡主義者認為，「能否控制自己的物欲，是一項重要的課題。」

決心減少身邊的物品後，Ofumi發現腳步也跟著輕盈了起來。她回顧過去的消費經驗，「光是走在路上就能看到許多吸引人的東西、拿到各種試用品，滑手機還會看到很多誘人的廣告……，畢竟這些廠商紛紛使出渾身解數展現自家產品的魅力，我們會湧現購買的欲望或許是再正常不過的事。」

▲▼極簡,購物慾,定額,定量,定色,消費。（圖／免費圖庫／pixabay）

▲把家中物品保持在定量、定色、定額的狀態後，物品管理起來變得更簡單，人生再也不需要浪費時間找東西，搬家也可以變得更輕鬆。

要解決、克服這個艱難考驗，Ofumi對自己採取了「定量化」的技巧。「只要特別留意物品的數量，就能防止東西不斷增加。舉例來說，如果我規定自己同樣用途的包包只能擁有一個，當我看到一款類似的包包而心動不已時，就會叮囑自己『這種包包我已經有了』。」她發現，定量、定色、定額等做法，能幫助人們用冷靜的心態檢視購買欲望，如此就能預防一度減少的物品再次增加。

不論男女，面對每季都有新趨勢的衣物市場，總是讓人不時買新衣服回家。從前Ofumi的衣櫃裡也塞滿大量衣服，她說自己總是不知道到底該穿哪件，因為大部分衣服都是因為便宜而買，而且也不知道衣服究竟放在哪裡、總共有哪些衣服？「自從我減少衣服數量後，便再也不會為穿搭而苦惱，因為我買每件衣服時都經過謹慎的挑選，所有衣服都是我真正喜愛的。」同時，Ofumi也變得會花心思保養衣服，並更加珍惜，這些都是開始「極簡人生」以前，始料未及的同步改變。

▲▼極簡,購物慾,定額,定量,定色,消費。（圖／免費圖庫／pixabay）

▲家中的物品簡化了，同時也能減少清潔與維護物品的時間。

開始極簡生活後，Ofumi也發現，「縮減東西的數量，就能提高單品的購買預算，購物時也會變得更謹慎，最後買下的自然會是自己真正喜歡的東西。」她也強調，打造輕盈的空間，並不需要放棄自己喜歡的東西，重點在於有所節制，只要對物品的數量加以留意，即能享受極簡生活的好處！

▲▼方智出版社,圓神。（圖／方智出版社提供）

《包包只要三個就夠：定量．定色，遇見真正喜歡的生活》
原文書名：バッグは三つあればいい
作者：Ofumi
譯者：邱心柔
出版社：方智出版社
出版日期：2019/11/01
ISBN：9789861755366

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