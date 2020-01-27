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年假就是要出去玩！政院推「智慧停車」　找車位更方便

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▲政院推智慧停車便民服務。（示意圖／達志影像）

▲政院推智慧停車便民服務。（示意圖／達志影像）

記者蔣婕妤／台北報導

年假就是要出去玩！行政院科技會報辦公室27日表示，今年春節共計7天假期，許多民眾外出拜年、走春或旅遊，勢必增加車流、人流。其中智慧停車或停車資訊服務，是出遊民眾最有感的公共建設與服務。

科會辦舉例指出，屏東縣執行的「屏東智慧停車管理系統暨商圈消費平台整合服務體驗計畫」，以地磁感應與窄頻物聯網（NB-IoT）通訊技術建置屏東智慧停車管理系統，利用「QParking饗樂停車APP」，以及路邊車位資訊引導系統，提供民眾智慧停車引導、多元繳費方案，進而結合商圈店家帶動商圈發展。

科會辦表示，如果民眾假期出遊至屏東市和東港地區欲路邊停車，不妨體驗使用智慧停車系統「QParking饗樂停車APP」，停車繳費若採線上支付，還有85折等優惠。

科會辦再分享，都會區的智慧城鄉執行案例「萬磁王」（路邊停車即時資訊服務），使用「Line@Parking Go」來取代APP的服務型式。目前台中市、台南市、新竹縣、新竹市已開通，並即將擴大至南投縣、新北市、台北市等，共計佈設三萬個智慧停車格，協助多個縣市進行停車管理，有效掌握車流與車位周轉率，提升城市治理績效，也讓民眾利用Line享受便捷有感的智慧停車服務。

科會辦以台中為例，過去近70％台中市民無法在10分鐘內找到車位，但去年10月的調查發現，已有75％受訪者表示可在10分鐘內找到車位；加上電子地圖附加導航系統，讓找車位更加方便。

除了停車便民服務外，科會辦也介紹，經由前瞻基礎建設中的「建構民生公共物聯網計畫」，環保署整合許多空氣品質感測器，打造「環境即時通」APP，不僅可以提供當地及全國各地即時的空氣品質，也可預測未來3天的空氣品質，方便民眾外出走春時，避開不良空氣。

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