最快下月登場！iPhone 17e傳搭載動態島與A19晶片　首度支援MagSafe

記者吳立言／綜合報導

市場最新消息指出，蘋果 計畫於 2026 年上半年推出全新入門機款 iPhone 17e。該機型一直以來被定位為「最親民的 iPhone」，在價格取向不變的情況下，於外觀與核心規格上進行多項升級，力拚擴大銷量。

主打動態島＋A19 晶片

根據供應鏈與爆料資訊，微博爆料者數碼閒聊站指出，iPhone 17e 將配備 6.1 吋 LTPS OLED 螢幕，更新率維持 60Hz，但首次導入 動態島（Dynamic Island） 設計，視覺與互動體驗明顯向高階機種靠攏。效能方面，新機將升級搭載 A19 晶片，並支援 Face ID 臉部辨識，整體規格被視為「入門價格、高階體驗」的組合。

螢幕延續既有供應鏈、相機單鏡頭回歸

針對仍採 60Hz 螢幕的疑問，供應鏈相關人士轉述指出，iPhone 17e 可能沿用前一代機型的 OLED 面板，以降低成本並提升零組件利用率，確保售價維持在最低門檻。

相機方面，根據數碼閒聊站回覆網友提問，iPhone 17e 預期採用 後置單鏡頭設計，延續簡潔路線，主打日常拍攝需求，而非影像規格堆疊。

自研基帶成亮點、首度支援 MagSafe

綜合 The Information 先前報導，蘋果也計畫為 iPhone 17e 導入 C1X 自研 5G 基帶，在傳輸速度上較前代提升約 2 倍，同時降低功耗，帶來更好的續航表現；此外，報導亦提到，新機有望補齊前代缺憾，支援 MagSafe 磁吸充電。

憑藉動態島設計、A19 晶片與親民售價，iPhone 17e 有機會成為蘋果入門線中最具銷量潛力的產品，表現可能明顯超越前代。