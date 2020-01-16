好康大方送　公路總局春節假期推各項交通優惠資訊

▲公路總局於春節假期，推各項交通優惠。（圖／中壢監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020年春節連續假期即將到來，公路總局自1月22日0時起至1月29日24時止，推出各項搭乘客運的優惠措施，只要搭乘交通部核定89條國道客運路線，即享平日優惠票價或原票價85折、所有國道客運、臺鐵與高鐵10小時內轉乘在地客運享1段票(或基本里程)免費，及搭乘39條台灣好行路線使用電子票證半價優惠，歡迎民眾多加利用。

公路總局中壢監理站16日表示，為了維護乘客搭乘大眾運輸的安全，將不定期會同警方進行攔查勤務，對於駕駛人酒駕、超時駕駛、違規營業等各項違規項目加強稽查，並派員至各客運公司場站稽查疏運成效，協調轄區內各公路客運業者全力參與疏運工作，充分準備大眾運輸運能並加強客運場站安全。

中壢監理站表示，春節連假搭乘國道客運、臺鐵與高鐵，可以免受塞車及停車之苦。另外該局也呼籲民眾，返鄉或出遊善加利用各項交通實用資訊網站，相關疏運措施、即時路況可至交通部公路總局網站（http://www.thb.gov.tw）、省道即時交通資訊網（http://168.thb.gov.tw）及幸福公路APP，或撥打用路人服務專線0800-231-035洽詢。

►「時間對我們來說完全沒用！」