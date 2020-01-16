「強化運輸安全嚴防非洲豬瘟！」蘇貞昌：政府做好準備人民才能過好年





▲蘇貞昌。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

農曆春節假期馬上就要來臨，行政院長蘇貞昌16日在院會中表示，交通部分，務必強化應變機制及疏運安全，特別是國5前往蘇花改、蘇花改新通車路段及原台9線的匯流路段都是容易壅塞的高風險區；另外，面對春節，非洲豬瘟防疫也不能打烊。

蘇貞昌就「109年春節期間相關服務措施」報告裁示，他要求，自1月23日起將有7天的春節連續假期，期間政府各項服務措施，涵蓋交通疏運、醫療防疫、安全維護、穩定民生物資等，相關部會都要做好整備工作。

交通疏運方面，蘇貞昌表示，交通部應積極宣導各項措施，切實掌握疏運狀況，加強台鐵餘票釋出、機動增班等資訊揭露，並強化應變機制及疏運安全，尤其是去年底、今年初3條新通車的路段，將首次加入疏運，特別是國5要前往蘇花改，及蘇花改新通車路段與原台9線的匯流路段，都是易壅塞的高風險區，「請交通部務必事先做好預防因應，讓國人皆能平安順暢返鄉、出遊。」

照護防疫方面，蘇貞昌指示，春節期間，衛福部除加強關懷弱勢，持續醫療、長照及福利服務不中斷外，因國內外旅客往來將大幅增加，為防範中國新型肺炎傳播，請衛福部及相關單位加強疫情監測與邊境檢疫；當前正值流感高峰期，也請國人儘速前往接種疫苗，以及早獲得足夠的保護力。

蘇貞昌指出，「我們守了好久的非洲豬瘟，相關防疫措施不僅春節不打烊，更要做到滴水不漏，請農委會與各有關部會持續嚴格把關。」

安全維護與物價平穩方面，蘇貞昌說，包含治安、道安（酒駕取締）、居家安全，以及公共建設的工安，與關鍵基礎設施（能源、水資源、通訊傳播、交通、金融等）的安全維護與緊急應變，還有維持民生物資的供應平穩等，都請權責部會加強辦理。

蘇貞昌提到，過年期間、長假時，請環保署應督管各縣市環保局，是否對各風景區可預見遊客增加後所產生的垃圾清運都已做好準備？要給國人愉快溫馨的年假，相關做法非常重要，這點是環保署特別要跟地方環保局一定要做好，清潔隊應做好準備。

蘇貞昌強調，「政府運作與服務沒有空窗期，我已多次提醒，各機關一定要有『假日門市』的觀念。譬如，有些單位平日比較不忙，假日卻特別忙，像觀光景點，會有塞車、垃圾等問題要解決，如果都交給第一線最基層的同仁去面對，他們不一定有能力處理。相關部會首長、各地方政府首長，都應注意所屬機關如有假日門市需求者，就要事前妥善盤點規劃，善用科技工具協助掌握狀況，遇問題立即解決。政府各單位要做好準備，人民才能平安快樂過好年。」