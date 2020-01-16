　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「強化運輸安全嚴防非洲豬瘟！」蘇貞昌：政府做好準備人民才能過好年

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲蘇貞昌。（圖／行政院提供）

▲蘇貞昌。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

農曆春節假期馬上就要來臨，行政院長蘇貞昌16日在院會中表示，交通部分，務必強化應變機制及疏運安全，特別是國5前往蘇花改、蘇花改新通車路段及原台9線的匯流路段都是容易壅塞的高風險區；另外，面對春節，非洲豬瘟防疫也不能打烊。

蘇貞昌就「109年春節期間相關服務措施」報告裁示，他要求，自1月23日起將有7天的春節連續假期，期間政府各項服務措施，涵蓋交通疏運、醫療防疫、安全維護、穩定民生物資等，相關部會都要做好整備工作。

交通疏運方面，蘇貞昌表示，交通部應積極宣導各項措施，切實掌握疏運狀況，加強台鐵餘票釋出、機動增班等資訊揭露，並強化應變機制及疏運安全，尤其是去年底、今年初3條新通車的路段，將首次加入疏運，特別是國5要前往蘇花改，及蘇花改新通車路段與原台9線的匯流路段，都是易壅塞的高風險區，「請交通部務必事先做好預防因應，讓國人皆能平安順暢返鄉、出遊。」

照護防疫方面，蘇貞昌指示，春節期間，衛福部除加強關懷弱勢，持續醫療、長照及福利服務不中斷外，因國內外旅客往來將大幅增加，為防範中國新型肺炎傳播，請衛福部及相關單位加強疫情監測與邊境檢疫；當前正值流感高峰期，也請國人儘速前往接種疫苗，以及早獲得足夠的保護力。

蘇貞昌指出，「我們守了好久的非洲豬瘟，相關防疫措施不僅春節不打烊，更要做到滴水不漏，請農委會與各有關部會持續嚴格把關。」

安全維護與物價平穩方面，蘇貞昌說，包含治安、道安（酒駕取締）、居家安全，以及公共建設的工安，與關鍵基礎設施（能源、水資源、通訊傳播、交通、金融等）的安全維護與緊急應變，還有維持民生物資的供應平穩等，都請權責部會加強辦理。

蘇貞昌提到，過年期間、長假時，請環保署應督管各縣市環保局，是否對各風景區可預見遊客增加後所產生的垃圾清運都已做好準備？要給國人愉快溫馨的年假，相關做法非常重要，這點是環保署特別要跟地方環保局一定要做好，清潔隊應做好準備。

蘇貞昌強調，「政府運作與服務沒有空窗期，我已多次提醒，各機關一定要有『假日門市』的觀念。譬如，有些單位平日比較不忙，假日卻特別忙，像觀光景點，會有塞車、垃圾等問題要解決，如果都交給第一線最基層的同仁去面對，他們不一定有能力處理。相關部會首長、各地方政府首長，都應注意所屬機關如有假日門市需求者，就要事前妥善盤點規劃，善用科技工具協助掌握狀況，遇問題立即解決。政府各單位要做好準備，人民才能平安快樂過好年。」

ET快訊
ET民調／63.4％贊成罷免韓國瑜　44.2％後悔投他當高雄
「莒光甜心」勾已婚少校！清境跨年激戰　正宮破門氣炸
導遊「韓我真的投不下去」　她淚曝：小英上了我爸媽也失業了
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

他神還原國中瞎妹參加畢業旅行 偷換房間、車上卡拉OK超懷念！

宣美表演遇暴雨…要求「撤掉遮雨棚」　跳一半「脫衣」陪觀眾一起濕！

3年未調！豪大雞排漲到75元 業者回應：因基本工資增加了

霸氣新娘「辣丟衝鋒槍」不扔扇！親友笑噴：希望不要常常撿到槍

半熟蛋嫩牛排丼、起司瀑布炸雞　激推超罪惡逢甲大學口袋美食！

「特勤吳彥祖」變臉！婆媽融化了　直擊韓國瑜「總統規格維安」最後一夜　

ET民調／63.4％贊成罷免韓國瑜　44.2％後悔投讓他當高雄市長

支持反對都適用　黃暐瀚提「罷韓、反罷韓4招」　

特勤吳彥祖PO自拍照向粉絲喊：搭早～　首度透露任務結束時間！

「雙環無軸」愛情摩天輪新進度！美商JRA到高雄遞交投資意向書

「小米春聯」這裡拿！陳其邁寫毛筆超認真　碎念「寫不好...喀嚓」

2020大選結束美軍艦通過台灣海峽　國防部：全程掌握無異狀

連5日直擊韓國瑜回高雄上班！出門時間曝市長「苦民所苦」行程

快訊／陳師孟請辭監委　總統府：蔡英文慰留、尊重他最後決定

導遊「韓我真的投不下去」　女網友淚曝：小英上了我爸媽也失業了

永和變態「冒充FHM」誘拍大尺度！拉褲露臀給1000元　疑犯圖曝光

我女子棒球世界第3！僅次日、加　大陸等6國首度上榜　

CBA／劉錚擺脫前場低迷　廣廈35分打爆江蘇

大陸總人口突破14億！　65周歲以上老人「佔12.6%」

冰箱要常駐什麼…他喊「沒蛋塔就浪費」！網點名這2樣：家裡一定必備

Google台「第一號員工」簡立峰月底退休　營運將轉多主管制

華聞快遞／大興機場自貿片區推81項制度創新清單

春節安全維護治安工作今晚上路　金山警加強擴大威力掃蕩

ARMANI CINEMA 快閃店今開跑！女主角試妝服務、話題唇彩先入手

拿球棒毆捕手罰則出爐　羅梅洛遭禁賽20場

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

政治熱門新聞

快訊／陳師孟請辭監委！獲蔡英文核准

爆韓國瑜不喝酒睡不著　謝金河道歉

韓陣營選前準備開香檳　黃光芹：以為贏37萬4344票

綠委點出與韓差異　小英選擇改變

蔡正元：吳敦義選前3週就知韓輸15％

導遊：韓我真的投不下去　選後秒失業

吳斯懷風波　李錫錕下重話狠批

即／星光部隊軍機降落高雄　運傷兵返國就醫畫面曝

老司令挺轉錯圈憲兵　籲老學長要鼓勵支持

陳柏惟曾是跳舞機冠軍！「神之腳步」畫面曝

賴品妤制服照曝光　網看傻：日本女星！

綠委嘆完了半年翻轉　陳學聖傻眼

特勤吳彥祖PO自拍照　透露任務結束時間

秦慧珠建議韓國瑜：準時上班、戒酒

更多熱門

相關新聞

東森過年前夕慈善義捐　再為弱勢家庭添好菜

東森過年前夕慈善義捐　再為弱勢家庭添好菜

在農曆春節前夕送上滿滿的溫暖，東森購物響應新北市好日子愛心大平台，16日於新北市政府捐贈幸福市集義賣所得50萬元現金，予雙和社福中心做為急難求助金使用之外，另再加碼捐出950盒白鯧共計2003尾，將全數提供給新北市弱勢家庭，讓他們的團圓飯桌上添好菜、過好年。

三重鐵皮倉庫藏519公斤爆竹「超標26倍」

三重鐵皮倉庫藏519公斤爆竹「超標26倍」

春節遊中橫、太魯閣　注意事項報你知

春節遊中橫、太魯閣　注意事項報你知

專家曝除晦轉運「3吉日」掃對旺整年

專家曝除晦轉運「3吉日」掃對旺整年

春節遊台東不掃興　南迴改隧道限車種行駛

春節遊台東不掃興　南迴改隧道限車種行駛

關鍵字：

蘇貞昌過年農曆春節非洲豬瘟豬瘟春節假期連假

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

老公腦幹出血！妻放棄CPR...提「1請求」醫淚崩

福原愛隱瞞孩子2件事！住台灣不說中文

踩防盜窗上大掃除！37歲女5樓墜下慘死

科技富豪日本偷情　老婆：我選擇放下

21公斤吳花燕醫院過世…弟弟回應了

快訊／陳師孟請辭監委！獲蔡英文核准

勇者試喝「5毒蛇酒」：沒掛急診硬整天

EXID哈妮「招牌瀏海」消失！近況曝光

57歲馬景濤當婚禮歌手…現身農村！商演價132萬

爆韓國瑜不喝酒睡不著　謝金河道歉

小蠻和邵翔回老家過年「從沒洗過碗」

高雄新開幕吃到飽2人同行1人免費

陽台袋子頻掉落　夫妻見真相心軟

暴瘦意外確診胰臟癌　醫提3大晚期症狀

更多

最夯影音

更多
買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助
既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面