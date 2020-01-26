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熊迷必訪！「小熊學校」松菸分校開課　12隻小熊任你拍

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▲（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄；圖／記者吳杰澄攝）

記者胡至欣／採訪報導

春節連假第3天，晚上起各地轉有雨天氣，想揪親朋好友出門趴趴造，又怕天公不做美怎麼辦？室內主題展也許是個不錯的選擇！被譽為全世界小孩最想去的「小熊學校」，今年寒假首度在台打造「松菸分校」，大小粉絲們能親自走進繪本世界，跟著傑琪與她的哥哥們一起追趕跑跳碰！

▲日本海外首次展出 《小熊學校》松菸分校開課了。（圖／記者吳杰澄攝）

位於松山文創園區4號倉庫「小熊學校特展」，共分為5大展區，除了首度在台曝光最受歡迎的繪本場景，也展出多幅珍貴的圖稿與創作過程，獨家揭露小熊學校誕生的秘密。

請繼續往下閱讀...

▲日本海外首次展出 《小熊學校》松菸分校開課了。（圖／記者吳杰澄攝）

【傑琪遇見你】

 請仔細聆聽，故事是這樣開始的，小熊學校裡有傑琪和11個小熊哥哥，這12隻小熊相親又相愛，大哥叫迪奇、二哥叫伍利，還有……其他小熊的故事，你來了就知道！

▲日本海外首次展出 《小熊學校》松菸分校開課了。（圖／記者吳杰澄攝）

【小熊學校】

12隻小熊讓你一次拍個夠！捕捉最萌合照就趁現在！還會加碼展出經典繪本場景，午餐時間到囉~，小熊們在廚房忙進忙出的身影真的好古錐！搖搖屁股擦地板的樣子有夠太療癒！

▲小熊學校特展。（圖／記者吳杰澄攝）

【傑琪的腳踏車旅行】

誰說小熊們的故事只發生在學校裡？愛調皮搗蛋的傑琪騎著腳踏車踏上探險之旅，突然被大浪捲走了，會是哪個哥哥挺身來英雄救妹呢？答案等你來揭曉！

▲日本海外首次展出 《小熊學校》松菸分校開課了。（圖／記者吳杰澄攝） 

【傑琪的生日】

哥哥們為了傑琪的生日，忙東忙西，忙翻了！有禮物、有音樂、有蛋糕，被哥哥疼愛的感覺真好呢！溫馨可愛的場景，讓人彷彿身歷其境，故事裡還有神秘嘉賓會登場喔！快來一探究竟吧！

▲小熊學校特展。（圖／記者吳杰澄攝）

【台北特別展區】

松菸分校特別展出累積近17年的「小熊學校」畫作以及經典，邀請各位喜愛小熊學校的好朋友們，透過作者的手繪作品，一同零距離體驗小熊們在學校、家裡、大自然的生活。

▲日本海外首次展出 《小熊學校》松菸分校開課了。（圖／記者吳杰澄攝）

不只好逛、好拍，「松菸分校」還很好買！除了可愛又迷人的周邊小物，多款展覽限定商品更是值得收藏！今年冬天不用飛日本，在台灣就能感受到熊古錐、熊療癒的小熊魅力，粉絲們可別遲到了！

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