　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王浩宇宣布「加入民進黨團運作」　網路評論家神預言！網友朝聖

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼綠黨桃園市議員王浩宇宣布加入民進黨團運作。（圖／翻攝自Facebook）

▲綠黨桃園市議員王浩宇宣布加入民進黨團運作。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

記者葉國吏／綜合報導

綠黨桃園市議員王浩宇，2020大選落幕後宣布退出綠黨，他在農曆年前臉書宣布「將以無黨籍身分加入民進黨團運作」，引起討論。

王浩宇在2020大選名列綠黨不分區名單中，但最後政黨票數公布後，綠黨沒有一席不分區立委上榜，對此王浩宇立即宣布退出綠黨。

1月23日王浩宇在臉書發文「過年前，要跟大家報告重要決定」，他表示已經正式申請退出綠黨，「將以無黨籍身份加入民進黨黨團運作，因為還在思考未來的路線，現階段並沒有加入任何政黨的規劃。」

王浩宇表示，從政5年多他跟民進黨理念上沒有太多衝突地方，甚至有很多密切的合作。「我之所以選擇留在綠黨努力，是因為還期待台灣能有更多元的政治、能推動更進步的價值」、「雖然最終沒有辦法達成目標，但祝福綠黨的夥伴能繼續堅持向前，並希望大家能繼續支持綠黨。」

▲▼綠黨桃園市議員王浩宇宣布加入民進黨團運作。（圖／翻攝自Facebook）

▲林冠任在2019年9月27日的發文引發朝聖。（圖／翻攝自Facebook／林冠任）

對此有人在底下貼出網路評論家林冠任在2019年9月27日的發文「我先神準預言，王浩宇未來遲早有一天會退出綠黨，加入民進黨，我說話我負責，不準的話，我退出政壇。」在底下留言說「預言中了」、「請收下我的膝蓋」、「神預言」。

ET快訊
曾之喬、辰亦儒交往10年結婚　曝「求婚細節」逼哭她
辰亦儒小年夜娶曾之喬！　甜摟老婆：責任會更重
曾之喬宣布結婚了！　「今天起也是陳太太囉」
新北26K幼稚園女老師　年終買刮刮刮樂中「賓士加200萬元」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

去年出國度假遭爆料打麻將　韓國瑜春節計劃曝光…

討吉利！蔡英文、賴清德新春「發福袋」行程完整一次看

瘦好多！陳其邁苦笑「自然消瘦」　再籲國人過年防肺炎「外科口罩」很夠用

神準！日本學者公布2020大選預測結果　蔡英文得票率誤差僅0.6％

王浩宇宣布「加入民進黨團運作」　網路評論家神預言！網友朝聖

影／不喊「發大財」了！韓國瑜賀歲短片喊「高雄更美好」　網驚訝：是不是唸錯？

郝龍斌、江啟臣角逐國民黨主席　馬英九：高度鼓勵多人參選

24小時不停！閃電戰拆中正橋引道　柯文哲：「保證很吵」先說聲抱歉

陳師孟閃辭《ETtoday》民調：近5成民眾贊同監察制衡司法

打卡新景點！淡水日本警官宿舍破7千人入館　春節加碼送「限量」禮

總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？

刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

郭台銘憂心生育率...0到6歲公司養！　每位「鴻海寶寶」月補助1.5萬拚做人

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

就在今晚！鳳九東華虐戀Start～　《枕上書》高偉光開撩迪麗熱巴

陸客父母帶發燒童「拒隔離逃院」　高市證實：研判流感，已出境

大亨搶「金錢豹酒店小姐」 慘遭竹聯堂主報復命喪街頭

陳美鳳開深V出席尾牙　新年新希望「我要一個伴，不是絆腳石」

撞臉吳怡農！靦腆帥警拍宣導片 「明星臉」巡官當主角...詢問度破表

去年出國度假遭爆料打麻將　韓國瑜春節計劃曝光…

討吉利！蔡英文、賴清德新春「發福袋」行程完整一次看

瘦好多！陳其邁苦笑「自然消瘦」　再籲國人過年防肺炎「外科口罩」很夠用

神準！日本學者公布2020大選預測結果　蔡英文得票率誤差僅0.6％

王浩宇宣布「加入民進黨團運作」　網路評論家神預言！網友朝聖

影／不喊「發大財」了！韓國瑜賀歲短片喊「高雄更美好」　網驚訝：是不是唸錯？

郝龍斌、江啟臣角逐國民黨主席　馬英九：高度鼓勵多人參選

24小時不停！閃電戰拆中正橋引道　柯文哲：「保證很吵」先說聲抱歉

陳師孟閃辭《ETtoday》民調：近5成民眾贊同監察制衡司法

打卡新景點！淡水日本警官宿舍破7千人入館　春節加碼送「限量」禮

李杏到亂葬崗拍戲「誤喊助理全名」…全場嚇壞當場被噓！

辰亦儒愛了曾之喬9年！藏「4甜蜜共通點」　喬喬羞曝老公4條件他全符合

曾之喬挺過憂鬱症　辰亦儒「陪伴10年」：他一直都在

武漢肺炎來勢洶洶　大林慈濟醫院防疫啟動

外籍單車客環島求助消防隊　隊員流利英文回應還提供住宿沐浴

嘉義中埔財神廟　除夕夜發放千張大樂透

紮根防災教育　孩童體驗濃煙、噴水瞄子及緩降機

星宇也迷「乖乖都市傳說」！包裝寫3神秘數字原因曝　首航還有K董特別版

SBL／九太眾將齊拜年　雞排殺手塞森中文迎新春

9年緋聞只傳曾之喬一人！　辰亦儒結婚定底線：38歲後精子減少

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

政治熱門新聞

犧牲市府員工　柯文哲拆重慶高架

美CDC「武漢肺炎圖」將台列入中國

即／卡神楊蕙如現身！貼照片嗆邱毅

陳揮文：高市府告苦苓不會贏、意義不大

高市府提告　苦苓發文「休兵」掛免戰牌

命理師曝吳怡農命格！桃花還未開

全國最早國運籤出爐　下半年財運比去年好

藍營野生中常會手板出爐　網全崩潰

邱毅批藍營扯韓國瑜後腿　連黨魂都不要

高雄9.4億入袋！陳其邁：建設或罷免都要最有效運用

沒人比大陸「中央政府」更關心台灣健康？外交部怒斥

快訊／確診女台商是防疫員上機找出　蔡英文：目前已退燒

ET民調／近5成民眾贊同監察權可制衡司法

沒人比大陸中央政府更關心台灣健康　柯文哲：趕快讓台灣進入WHO就好了啊

更多熱門

相關新聞

王浩宇退出綠黨　部落客：一人毀全黨、一人救全黨

王浩宇退出綠黨　部落客：一人毀全黨、一人救全黨

2020大選11日落幕，綠黨政黨票拿到33.7萬張，得票率約2.4%，並未過5%的不分區立委席次門檻，無人可以進入國會，排在第3的王浩宇在臉書上表態，願意承擔敗選責任並決定退出綠黨。經常在臉書針對時事發表見解的部落客《峰言峰語》表示，真的是實踐了台灣政治史上少見的「一人毀全黨、一人救全黨」啊！

5%門檻真難　15個政黨無立委席次

5%門檻真難　15個政黨無立委席次

未達5%門檻　王浩宇宣布退出綠黨

未達5%門檻　王浩宇宣布退出綠黨

即／遭控花錢收買派系　林富男告了！

即／遭控花錢收買派系　林富男告了！

王浩宇指三關鍵：無法韓國瑜當選可能

王浩宇指三關鍵：無法韓國瑜當選可能

關鍵字：

王浩宇

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／武漢疫情指揮部：公共運輸全面停駛

武漢肺炎源頭找到了　野味市場價目表曝光

獨／「在不瘋狂」老闆怒掀洛克交往本本才離婚

「抽中250萬」！鴻海尾牙他最衰...因趕高鐵錯失大獎

武漢女狂嗑退燒藥成功入境法國！

即／曾之喬宣布結婚：今天起也是陳太太囉

再告謝和弦、莉婭　扣嫂反攻追加2罪

星宇航空開航　張國煒PO文惹哭網友

武漢陸客團還有8團、130人在台玩

孩沒見狗爆哭　媽解釋去美容遭疑

未成年小三貼臉不倫東出昌大！唐田英里佳3舉動毀清純

更新／武漢肺炎病例飆升至551人！

武漢女「狂吞退燒藥」入法喊：勝利　陸大使館證實

武漢全面封鎖「市民連夜出城」！火車站大排長龍

密碼ji32k7au4a83　台灣人秒看懂

更多

最夯影音

更多
總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？

總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？
刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

郭台銘憂心生育率...0到6歲公司養！　每位「鴻海寶寶」月補助1.5萬拚做人

郭台銘憂心生育率...0到6歲公司養！　每位「鴻海寶寶」月補助1.5萬拚做人

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面