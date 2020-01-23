王浩宇宣布「加入民進黨團運作」　網路評論家神預言！網友朝聖

▲綠黨桃園市議員王浩宇宣布加入民進黨團運作。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

記者葉國吏／綜合報導

綠黨桃園市議員王浩宇，2020大選落幕後宣布退出綠黨，他在農曆年前臉書宣布「將以無黨籍身分加入民進黨團運作」，引起討論。

王浩宇在2020大選名列綠黨不分區名單中，但最後政黨票數公布後，綠黨沒有一席不分區立委上榜，對此王浩宇立即宣布退出綠黨。

1月23日王浩宇在臉書發文「過年前，要跟大家報告重要決定」，他表示已經正式申請退出綠黨，「將以無黨籍身份加入民進黨黨團運作，因為還在思考未來的路線，現階段並沒有加入任何政黨的規劃。」

王浩宇表示，從政5年多他跟民進黨理念上沒有太多衝突地方，甚至有很多密切的合作。「我之所以選擇留在綠黨努力，是因為還期待台灣能有更多元的政治、能推動更進步的價值」、「雖然最終沒有辦法達成目標，但祝福綠黨的夥伴能繼續堅持向前，並希望大家能繼續支持綠黨。」

▲林冠任在2019年9月27日的發文引發朝聖。（圖／翻攝自Facebook／林冠任）

對此有人在底下貼出網路評論家林冠任在2019年9月27日的發文「我先神準預言，王浩宇未來遲早有一天會退出綠黨，加入民進黨，我說話我負責，不準的話，我退出政壇。」在底下留言說「預言中了」、「請收下我的膝蓋」、「神預言」。