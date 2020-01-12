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王浩宇宣布退出綠黨　部落客：少見的「一人毀全黨、一人救全黨」

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▲王浩宇宣布退出綠黨。（圖／記者李毓康攝）

▲王浩宇宣布退出綠黨。（圖／記者李毓康攝）

記者康心禹／綜合報導

2020大選11日落幕，綠黨政黨票拿到33.7萬張，得票率約2.4%，並未過5%的不分區立委席次門檻，無人可以進入國會，排在第3的王浩宇在臉書上表態，願意承擔敗選責任並決定退出綠黨。經常在臉書針對時事發表見解的部落客《峰言峰語》表示，真的是實踐了台灣政治史上少見的「一人毀全黨、一人救全黨」啊！

王浩宇11日晚間在臉書發文，感謝用選票支持綠黨的選民，並宣布他將扛起敗選的責任，「即日起辭去綠黨中執委並退出綠黨，再次向所有支持者致上最深歉意！」

對此峰言峰語12日在臉書上表示，「看到網友留言，才知道王浩宇在綠黨敗選後，馬上退黨，真的是實踐了台灣政治史上少見的『一人毀全黨、一人救全黨』不知為何，看完這則新聞後，又對綠黨重新燃起了希望。有趣的是，綠黨敗選，黨主席沒有辭職，卻是王浩宇退黨，然後沒有人慰留，大家都祝福。」

而王浩宇12日早上再次發文表示，「說好不哭的，說好要睡到天亮的，但我睡不著，還有些必須講的。我深愛綠黨，所以花了五年的時間努力，在困境中，做了不得不的選擇」、「謝謝大家，我只是累了」。他還開直播呼籲民眾每月花300、500元，定期定額支持綠黨。
 

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