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王浩宇指三大關鍵：無法排除「韓國瑜當選可能」　網：投票就對了

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▲桃園市議員王浩宇指控「村長」市議員詹江村，今年與游姓女子在其服務處指開直播指他喜歡男助理，地院駁回王提告。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

▲王浩宇指出，無法排除韓國瑜當選可能。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

記者林彥臣／綜合報導

日本前駐台代表沼田幹夫日前預測，蔡英文與韓國瑜之間的總統大選的得票率只差5%。對此綠黨桃園市議員王浩宇認為，這樣的說法有所根據，未來雙方的勝負很可能會在10%以內，目前還無法完全排除韓國瑜當選的可能，而且有三項關鍵影響蔡英文勝選。

▲韓國瑜總統政見發表會後聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲王浩宇認為韓粉的表態率偏低，韓國瑜的民調並沒有落後那麼多。（圖／記者林敬旻攝）

王浩宇指出第一項關鍵，「韓粉表態率偏低」，根據長期的民調經驗，民調趨於弱勢的陣營通常表態率較低，例如2014年的鄭文燦，選前就落後吳志揚20%，實際投票卻出現爆冷逆轉勝的情況，因為韓國瑜近期的多起爭議，現階段藍營支持者的表態率較低、拒訪率較高，也因此，現階段韓國瑜的民調明顯被低估、蔡英文被高估，實際的民調差距，可能在10%左右。

王浩宇指出第二個關鍵，「年輕人投票意願低於韓粉」，蔡英文最優勢的支持族群是20~39歲的年輕人，這個族群的投票率通常低於中老年人20%~30%，因為期末考週的關係，現階段高鐵、台鐵的訂票情況並不踴躍，預期年輕人投票率不會太高的狀況下，雙方結果將拉近。

蔡英文總統政見發表會後聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲王浩宇認為年輕人的投票率是蔡英文勝選關鍵。（圖／記者林敬旻攝）

王浩宇指出第三個關鍵，「民眾黨時代力量是變數」不同於韓國瑜的支持者是「鋼鐵韓粉」，蔡英文的部分支持者來自「民眾黨」、「時代力量」等第三勢力，這些選民的投票意願較低，可能會因為柯文哲、黃國昌在選前訴求「藍綠一樣爛」或追打弊案而投下廢票或不投票，甚至轉支持韓國瑜。

王浩宇認為，綜合現階段的所有資料，蔡英文總統勝出的機率較大，但也不是百分之百勝選，到今天為止，「我們還很難排除韓國瑜當選總統的可能」。

網友在王浩宇臉書留言表示，「年輕人一定要出來投票，拜託」、「要把票催出來」、「不管民調高低，出門投票就對了」、「拜託大家一定要去投票」。

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