瘦好多！陳其邁苦笑「自然消瘦」　再籲國人過年防肺炎「外科口罩」很夠用





▲陳其邁。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新年連假即將開始，行政院副院長陳其邁依然行程滿檔，年前回到家鄉高雄，視察高鐵左營站及台鐵新左營站春節疏運情形。陳其邁被現場記者發現「瘦很多」，他苦笑說自己是太忙「自然消瘦」，同時也呼籲國人馬上就要過年，防武漢肺炎「外科口罩」很夠用。

被媒體發現瘦很多，陳其邁說，可能是因為選舉，跑來跑去，這幾天又忙著疫情。他提到，從去年12月開始，行政院到今天已經開過4次跨部會協調會議，中央的疫情要緊盯，過年到了，物資、物價的穩定、供貨、交通，甚至國土安全，大概過年前是最忙碌的時候。他笑稱有時候可能忘了吃飯、自然消瘦，「這也是沒辦法的事，就當作減肥也不錯，只是說疫情還是我們最關心的，提醒大家要特別注意。」

針對防疫工作，陳其邁補充說明，目前口罩的供應量足夠。曾任醫師的他解釋，「口罩對於飛沫傳染的隔離，其實一般的外科口罩都已經夠用，不須用到N95口罩，N95口罩是用在緊密照顧病患、大量飛沫曝露可能性的醫療人員才戴，一般醫院的臨床醫師、看其他診的醫師，或是外科及其他醫護人員，其實也不用戴到N95口罩。」

陳其邁強調，一般民眾假如有咳嗽症狀，只要戴上一般口罩就可以，不用浪費，N95口罩戴不住，一般醫師5分鐘、10分鐘就受不了，因為通風不好，假如旁邊用力咳，病毒散播的情況也許更不利，「所以選擇一般外科口罩就可以，這是專業的建議」。