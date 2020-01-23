臨櫃辦手續！男客戶下秒「突塞4字紙條」…銀行人員一看火速拯救他

▲男子當時與一名白衣女在銀行等待辦理業務。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一家工商銀行去（2019）年發生一起驚險救援事件，一名男客戶臨櫃辦理業務時，不斷微笑並且向銀行人員示意，動作顯得彆扭不自然；一旁站著的女子則不斷催促他趕快辦手續，但男子卻一直設法拖延，直到看見周遭沒人注意時，才迅速地把藏在手機下面的紙條塞給銀行人員。人員一看後當場嚇壞，因為上頭寫著「打110！」

據《看看新聞》報導，事件發生在貴陽市一家工商銀行裡頭，當時有一名男客戶臨櫃時不斷微笑，舉止十分奇怪；在銀行內協助辦理事務的經理楊超表示，當他看見這個情況後，就上前詢問「有什麼困難要幫助嗎？」但是男子都不敢開口說話，只是一直拖延時間，好像在等待什麼。

直到男子看見隨行的女子不在身旁，他才又趕緊跑回來向楊超遞出紙條。楊超表示，「他的那個紙條就卡在手機下面，偷偷拿出來，然後我打開一看，就寫著幾個字『打110！』」當他意識到男子身處險境後，立刻向上頭匯報此事，並且主動請客戶到內部的辦公室「辦理業務」。

▼男子臨櫃後卻遲遲沒有動作，直到女子遠離，他才趕緊跑到楊超身邊遞上紙條。（圖／翻攝自微博）

可是男子旁的隨行人員態度十分不友善，硬是要男子待在外面就好，堅持不能離開視線。楊超和高層人員立刻撥打報警電話並且啟動銀行應急方案，他們還為了保護男子及控制住他身邊的隨行者，讓工作人員假裝是其他客戶辦理業務，藉機拖延時間又不讓對方察覺，等待警方趕來現場支援。

員警大約過了10分鐘左右抵達現場，便將1男1女帶回派出所調查，初步結果顯示，原來這名男子被困在「傳銷組織」，一直無法脫身，即便他已經表示不願，組織人員還是強硬要他加入。男子只好假裝順從對方，並提出前往銀行領錢「加入傳銷」的想法，實際上他已經準備好藉機向銀行櫃檯求助。

此事順利落幕後，男子不斷向銀行表達謝意，聲稱「這是他唯一自救的機會」，並且成功脫身回到家中。警方則針對傳銷組織進行進一步調查。

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