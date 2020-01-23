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人民幣匯率不可能跌？TRF債信風暴當年超熱銷　早餐店退休老師操外匯慘賠

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▲▼高鈺婷,黃國昌,邱顯智召開「比韓國瑜還離譜！鄭宏輝的土地重劃煉金術！」。（圖／記者周宸亘攝）

▲曾任時代力量立委黃國昌當時曾針對TRF風波質詢金管會。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

俗稱TRF的金融商品「目標可贖回遠期契約」（Target Redemption Forward）近年重創台灣金融圈、知情人士指出，從2013、2014年起，台灣多數民營銀行強力推銷與人民幣匯率連動的TRF產品，當時人民幣維持強勢，銀行強力推銷讓客戶盡量賺取權利金。部分銀行甚至宣傳「中國經濟起飛人民幣不可能跌」讓台灣甚至香港、大陸國外台商趨之若鶩紛紛購買穩賺的TRF遠期契約。

金管會今天因安泰銀行賣TRF疏失，開罰1000萬（圖／達志／示意圖）

▲金管會針對銀行銷售TRF疏失，開罰多間銀行（圖／達志／示意圖）

不願具名的銀行銷售人員透露，TRF提供的獲利方式遠高於一般台商、海外投資者常用的遠期外匯契約，加上購入門檻高（通常是以百萬美金為計價單位）與銀行期約對賭一月一期，通常為12～24期一到兩年的人民幣外匯走勢，只要人民幣走揚，投資者就可獲得超過龐大獲利。

加上2013初亞洲金融圈內普遍看好人民幣強勢走升，誰也沒想到人民幣匯率會在中國中央人民銀行主導下逆勢走跌，加上大多數的TRF賠率有槓桿機制，若匯率走跌時投資者想避免結清斷頭，就得投入兩倍的保證金苟延殘喘，等同變相的坑殺投資人的無底錢坑。

銀行銷售業務私下透露，早期買遠匯、或者TRF者大多是金主、台商以資金外匯避險方式投入，有賺到錢而且也屬企業正常風險管理，後來部分民營銀行開始銷售TRF蔚為風潮，導致人民幣可贖回遠期契約亂象叢生。

這亂象有多亂，記者私下訪問不願具名的金管局官員透露，金管會後來下令徹查TRF投資糾紛案，明明是跨國公司、台商企業避險或資金分散投資才會下單敲進TRF，卻有銀行認為買賣TRF穩賺不賠，讓業務推銷給根本不該、也不應碰TRF這類高風險金融商品的投資者。

金管會發現有國內早餐店老闆、開文具行的、甚至銀髮族退休老師拿房子貸款下場玩TRF商品導致瀕臨破產的亂象，而要投資TRF的財報、公司營運報表、外匯買賣紀錄則由部分不肖業務幫忙製作蒙混過關，難怪後來人民幣匯率走疲，投資人動輒上千萬甚至億元虧損爆發後亂象叢生。

對銀行財務控管及法務人員來說，銀行端說也不甘有案例顯示：部分投資人獲利結清，虧損就違約並控告銀行指控契約影瑕疵交易無效；銀行指責投資人，投資企業主、民眾怪銀行誘導投資，這才爆發TRF投資者成立被害聯盟頻頻上街抗議。

2018年4月間立法院第9屆第5會期財政委員會對銀行銷售TRF業務展開檢討，認定銀行TRF商品金融檢查有缺失，且多屬銀行未落實內控、內部作業為了承作交易，銀行部分銷售人員有協助偽造財報、偽造董事會議紀錄，甚至造假簽名等瑕疵。

雖然會後決定TRF投資糾紛專由「金融消費評議中心」受理調處案件，政府與金管會希望能藉此弭平TRF風暴，但從調處機制成立後，評議中心到2018年底受理調處案252件，包含送評議委員會後達成的調處成立約61件，協調成功比例不到25%，台灣TRF債信風暴何時才能平息仍有待觀察。

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