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快訊／國民黨正式成立「改革委員會」　黨主席、中常委改選3月7日合併舉行

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記者羅婉庭／台北報導

國民黨2020選舉潰敗，對於黨內中生代高喊改革，中常會22日正式通過成立改革委員會草案，讓年後啟動籌備會議探討改革方針、新任黨主席參考、新任中常委改選有所依據。另外，黨主席補選與中常委改選也確定維持上週三的決議，合併於3月7日舉行。

國民黨改革委員會將分為委員組織改革、兩岸論述、青年參選、財務穩健四個小組，各組不超過20人，各設召集人一人，負責邀集召開分組會議，執行秘書下轄秘書組，協助處理相關幕僚作業、經費統籌等事宜；應於109年3月底前提出初步改革書面建議；改革委員會任務及運作至109年5月22日為止。

青年團總團長、中常委田方倫在中常會中提議，「列入合格黨主席參選人與中常委」與委員會任務改革延後至5月底，他主張，這兩個項目都是為了方便未來交接，待新任黨主席與中常委選出後，順利接續改革工作。

但有部分中常委認為改革委員會不應在此時成立，應在新任黨主席與中常委選出，再由他們提出改革方向。

根據改革委員草案內容，委員會成員由執政縣市首長、地方民意代表、立委、立院黨團代表、青年代表、專家學者或社會賢達等，籌備委員會將於31日開會。

▲國民黨中常會，中常委田方倫聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨中常會，中常委田方倫聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

改革委員會草案內容：

一、本黨遭逢2020敗選,為重新強健本黨體質、回應同志期許，及贏回民眾信任,成立「改革委員會」。

二、本次改革作業設有「等備委員會」,由代理黨主席召集、統籌「改革委員會」之設置、聘請改革委員會委員及委員分組等事宜。

三、「改革委員會」設總召集人一人、副總召集人一人、組召集人四人、執行秘書一人。代理主席任總召集人、秘書長任副總召集人，組召集人及執行秘書由總召集人聘任之。

四、「改革委員會」之成員由中央常務委員代表、執政縣市首長代表、地方民意代表、立法委員代表、青年代表、合格黨主席補選候選人、專家學者或社會賢连等中聘任。

五、改革委員會下設「組織改革」「兩岸論逃」「青年參與」「財務穩健」等四組，各組皆設召集人一人，負責邀集召開分組會議。執行秘書下轄秘書組，協助處理相關幕款作業、經費統籌等事宜。

六、各組應於109年3月底前提出初步改革書面建議；改革委員會任務及運作至109年5月22日為止。

▲國民黨文傳會代主委王育敏轉述中常會內容。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨文傳會代主委王育敏轉述中常會內容。（圖／記者林敬旻攝）

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