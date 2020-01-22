郝龍斌下午拜會朱立倫求支持　選黨主席「想得到的人都會見」　

▲郝龍斌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨2020選舉大挫敗，前黨主席吳敦義請辭下台，前副主席郝龍斌宣布角逐黨主席一職。郝龍斌22日接受廣播節目專訪時，談到昨天請益前立法院長王金平後，之後所有黨內重要成員他都將請益拜訪，甚至尋求他們的支持，包括立委、議長等，所有大家想的到的人，他都會去約、都會去見，並說今天他將會和前新北市長朱立倫見面。

對於外界關注朱立倫是否參選黨主席，郝龍斌表示，自己宣布參選前就聯繫過他，但不知道他會不會參選。

郝龍斌強調，就算朱立倫宣布參選，也不代表兩人不能見面，「今天大家不要把選黨主席，黨內同志之間好像不能見面這件事情，當作很嚴重的事情」，就算2個人都要選黨主席也可以見面，這是一個君子之爭，大家都是為了黨好，希望是快快樂樂、大家把理念想法說清楚的選舉，讓支持者知道，未來要把國民黨帶到什麼方向，而不是要殺得刀刀見骨。

郝龍斌宣布參選後，21日下午親自赴立法院拜會前立法院長王金平。王金平在會後表示，期待未來黨主席讓黨跟民眾結合，成為理性中道的政黨，呼籲不要把執政黨當作敵人，而是以國家為重，「我會再跟郝市長進一步詳談，彼此交換看法，看看未來幾天發展情勢，再做最後決定。」

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