華航超額行李費明起最高漲30美元　超大尺寸行李費也翻倍

▲華航調整超額行李費、預購額外託運行李費及超大尺寸行李費。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者周湘芸／台北報導

中華航空公告，明天（26日）起將調整超額行李費、預購額外託運行李費及超大尺寸行李費，其中，超額行李費漲幅1至3成，每件最高調漲30美元（約台幣942元），超大尺寸行李費則調整為2倍。

華航表示，參考業界標準及市場機制，開票日自1月26日起調整超額行李費，漲幅依不同地區約1到3成不等，超大尺寸行李費也有所調整，預購額外託運行李則享有9折的折扣。

華航超額行李費採計件制，此次每件調漲20美元至30美元，台灣往返第1區（日本／韓國／帛琉／關島／香港／中國／菲律賓／泰國／馬來西亞／新加坡／印尼／越南／柬埔寨 ），從每件110美元調整為140美元；台灣往返第2區（澳洲／紐西蘭／印度及第1區外的亞洲地區）從150美元調整為170美元。

台灣往返第3區（洛杉磯／安大略／舊金山／西雅圖／紐約／溫哥華／鳳凰城／阿姆斯特丹／法蘭克福／維也納 ／羅馬／倫敦／布拉格／中東）從180美元調整為200美元；台灣往返第4區（第3區外的北美洲／第3區外的歐洲／非洲）從200美元調整為230美元；台灣往返第5區（緬甸 / 中南美洲）從230美元調整為260美元。

▲中華航空調整超額行李費。（圖／取自華航官網）

至於華航「預購額外託運行李費」，在航班起飛前4小時購買額外託運行李，可享9折優惠，此次漲幅為18美元至27美元，台灣往返第1區（日本／韓國／帛琉／關島／香港／中國／菲律賓／泰國／馬來西亞／新加坡／印尼／越南／柬埔寨）從99美元調整為126美元。

台灣往返第2區（澳洲／紐西蘭／印度）從135美元調整為153美元；台灣往返（洛杉磯／安大略／舊金山／西雅圖／紐約／溫哥華／鳳凰城／阿姆斯特丹／法蘭克福／維也納／羅馬／倫敦／布拉格）從162美元調漲為180美元。

▲中華航空調整預購額外託運行李費。（圖／取自華航官網）

另外，超大尺寸額外行李費此次也調整為2倍，尺寸在158至203公分的行李，費用從0.5件超額行李費增加為1件超額行李費；尺寸在203公分以上、292公分以下的行李，費用從1件超額行李費增加為2件超額行李費。

▲中華航空調整超大尺寸行李費。（圖／取自華航官網）