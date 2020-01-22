國民黨中常委反彈年齡歧視　60歲「全面退出」計畫受阻　

▲國民黨中常會，文傳會代主委王育敏。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨代理主席林榮德日前呼籲超過60歲的中常會不在參選，應全面退出，但引起部分中常委反彈，被質疑「年齡歧視」也治標不治本。文傳會代理主委王育敏22日中常會前受訪表示，改革不完全是年齡問題，有人雖年紀較大，但有年輕的新思維。

針對中午的歲末便當會是否事先討論中常會議案，王育敏表示，林榮德與代理秘書長曾銘宗在會中提醒同仁，黨現在處於低迷與困難，但也是一個改革的契機，希望所有中常委跟上改革氛圍，下午中常會兩個重要議案，就是成立改革委員會與中常委選舉。

王育敏表示，中常委選舉的議案將會有比較多的討論，其中包括是否如期選舉或是暫緩至改革委員會結論出爐，兩種聲音各有利弊，黨中央鼓勵有資格的年輕朋友勇於站出來，讓黨更年輕化，中常委們稍後會在表達自己的意見。改革委員會則是大部分中常委都會同意。

至於林榮德日前拋出高於60歲的中常委全面退出中常會，引發部分常委反彈，以及有人認為改選應於「改革委員會」後再舉辦中常委改選要合適，諸多原因造成改選暫緩，對此，王育敏表示，林榮德在會中並沒有針對這一點做指示，但現場也有超過60歲的中常委自嘲「我超過60歲了，去坐另一邊」。

王育敏表示，國民黨的改造需要年輕化與接地氣，但不完全是年齡問題，有些人年紀雖然較大，但有新的觀念、年輕的思維，黨的改造是需要老中青的人都盡一份心力。

她說，林榮德在便當會對於未來的裁示重點，除了改革委員會獲得大家的共識之外，還有財務改革方面的樽節開支，希望大家都會支持，包括財務改善、組織改造、如何讓黨更接地氣、如何讓年輕人認同，都會是改革的重點。