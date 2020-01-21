　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨掀改革巨浪！吳敦義請辭後首場中常會3草案搶先看

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國民黨代理主席林榮德。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨代理主席林榮德。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨在前黨主席吳敦義與一級主管請辭後首次中常會備受矚目，22日下午將討論三個草案，代理黨主席林榮德提案「中央委員會單位主管人事案」、組發會提案成立「改革委員會」草案，以及下屆中常委選舉「時程表、作業細則」草案暨「海外、大陸地區通訊投票實施要點」修正對照表。

國民黨在2020總統、立委選舉中潰敗，中生代黨員高喊改革，呼籲立即成立改革委員會探討改革方針，草案中也指出，改革方案須在通過後三個月內作出結論，提供新任黨主席參考，以及作為新任中常委改選的依據。但是，中常委李德維認為，改革委員會不應在此時成立，應在新任黨主席與中常委選出，再由他們提出改革方向，他也將在會前會中提出。

國民黨上週也發布第一波新人事案，穩住黨中央運作，其中，立委王育敏除了口才犀利、論述清晰外，過去多投入公益活動、形象良好。

在吳敦義將「總辭」題目丟給中常會後，引發中常委不滿，日前中常委江啟臣、蔣萬安、徐弘庭等人掀起中常委請辭請辭潮。對於接下來的改革之路他們是否參與，鄭照新表示，看未來組織改變的方向動態而定，無論甚麼角色，他們在改革的路上都不會缺席。

一、中央委員會單位主管人事案

在前黨主席吳敦義與一級以上主管總辭後，代理黨主席林榮德與代理秘書長曾銘宗經過協調後決定，由不分區立委王育敏代理文傳會主委，組發會主委則由熟悉業務的資深選舉動員部主任黃碧雲代理。

行管會主委邱大展與革命實踐研究院院長林火旺留任，代理至3月7日黨主席改選後止。考紀會主委魏平政有任期保障、政策會執行長曾銘宗因代理秘書長，因此二位是原職無調整，立即補足人事缺口。

二、成立「改革委員會」草案

國民黨在選舉大敗後，中生代立委林奕華開第一槍，提出立刻成立「改革委員會」，將於周三中常會核備，草案重點項目包括成員要具有民意基礎、年輕化與以及改革四大方向。

成員由具民意基礎的「縣市首長及國會議員」與一定比例的年輕人與專家組成，盼廣納民意，以四大方向啟動檢討，包括黨的組織改造、兩岸論述、拔擢青年機制、財務改革，提出改造方案。

改革委員會初步規畫啟動改革四大方向，包括黨的組織改造、兩岸論述、拔擢青年機制、財務改革，其中包括檢討中常會組織架構、中常委選舉方式、兩岸路線調整空間，青年活水挹注，以及財務支出節流等項目。

改革委員會於中常會通過後，智庫將於月底完成改革小組初步架構，隨即開始運作。對於各方意見，有共識、無爭議的部分可以先處理，包括提拔青年、財務改革等。

針對黨內改革聲浪四起，關注的焦點卻似乎都落在誰是戰犯、下一屆黨主席是誰，林奕華認為這並非是社會大眾所樂見的，「改造比改選重要！」如果還要等到新任黨主席上任就太晚了，國民黨應先深切檢討問題核心、提出改造方向，否則誰來擔任黨主席都一樣。

三、第二十屆第二任中常委選舉「時程表、作業細則」草案暨「海外、大陸地區通訊投票實施要點」修正對照表

代理主席林榮德日前拋出，超過60歲中常委全面退出中常會，期盼未來的中常會，民選縣市長、議員、立委等要占到8至9成。原訂中常委改選與黨主席補選同日舉行，中常委蔣根煌等人建議，暫緩中常委選舉，未來改革委員會結論出爐後，待改革委員會做出結論，按新標準改選。

ET快訊
武漢肺炎爆發！台人「黑心拉抬」N95口罩飆漲6倍　驚人價格曝
武漢肺炎「封城」！當地市長說話了
LINE推出「6款免費貼圖」 　新春賀歲拜年超方便
詐貸386億　潤寅楊文虎遣返台灣被聲押
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨掀改革巨浪！吳敦義請辭後首場中常會3草案搶先看

防治武漢肺炎　蔡英文下令「防疫視同作戰」：請國人不需恐慌

全面啟動防治武漢肺炎　蘇貞昌：備妥4800萬副口罩、1028隔離病床

捕獲野生潘恒旭　台南裕成水果行落寞獨自吃水果冰

武漢市調升「橙色旅遊警戒區」　陸委會：非必要應避免前往！

游錫堃爭取立法院長！　柯建銘表態力挺

柯文哲指示12醫院加開「類流感」特別門診：台灣防疫有辦法對應武漢肺炎

陳弘修／國民黨中了「老鼠」魔咒　朱立倫、郝龍斌、周錫瑋應該Out

「武漢肺炎防疫升到最高級」　陳其邁：所有中國地區移入的肺炎症狀病人都必需通報

郝龍斌拜會王金平爭取支持　王金平：看未來發展情勢做最後決定

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

麥當勞Kitty萬用置物籃超搶手！ 北部1.5小時售光...中南部還有

潤娥澳門餐廳吃飯…點菜講中文！　「這裡有娃娃菜嗎」發音超標準

網紅自創賀歲曲《我說新年好》　俏皮可愛MV搭洗腦旋律迎鼠年

匿名截圖、掃描拍照直接翻譯　必學！8個LINE超實用小技巧

EXILE放浪兄弟戳中林志玲年曆　姐夫Akira笑瘋「謝謝大家支持 」

武漢肺炎「台灣首例確診」 南部女台商一下飛機即就醫

國民黨掀改革巨浪！吳敦義請辭後首場中常會3草案搶先看

防治武漢肺炎　蔡英文下令「防疫視同作戰」：請國人不需恐慌

全面啟動防治武漢肺炎　蘇貞昌：備妥4800萬副口罩、1028隔離病床

捕獲野生潘恒旭　台南裕成水果行落寞獨自吃水果冰

武漢市調升「橙色旅遊警戒區」　陸委會：非必要應避免前往！

游錫堃爭取立法院長！　柯建銘表態力挺

柯文哲指示12醫院加開「類流感」特別門診：台灣防疫有辦法對應武漢肺炎

陳弘修／國民黨中了「老鼠」魔咒　朱立倫、郝龍斌、周錫瑋應該Out

「武漢肺炎防疫升到最高級」　陳其邁：所有中國地區移入的肺炎症狀病人都必需通報

郝龍斌拜會王金平爭取支持　王金平：看未來發展情勢做最後決定

非洲豬瘟守住…卻被武漢肺炎突破　網嘆點破關鍵：難多了

5年前就預言武漢肺炎！「瘟疫公司」玩家精準點破：2020年有新冠狀病毒

快訊／追截任務一半撞船！沙洲快艇沉沒　港3海關人員送院後不治

韓國瑜珈老師對折！「阿斯坦加」體位讓網嚇傻：大法師？

龍捲風掀垮整棟房…她苦尋不到愛犬　重返廢墟卻在這裡驚喜重逢

愛貓離世小男孩難以承受　新喵奇蹟送上門…媽驚呼：是天使？

不斷更新／湖北醫護再多5人染肺炎！北京新增5例...全球共330確診

CBA／胡瓏貿83.3%命中率砍13分本季新高　福建四連勝過新年

環狀線1/31通車！百貨比鄰商圈帶動　沿線「這一站」房價最高

《青春有你2》首集開錄…驚見「超大咖飛行導師」　緋聞選手一上台被慘噓！

女神級正妹警hold韓國瑜全場 認真工作模樣網暴動：戀愛了

政治熱門新聞

捕獲野生潘恒旭　台南落寞獨自吃水果冰

全面啟動防治武漢肺炎　蘇貞昌：備妥4800萬副口罩

陸委會調升武漢市至「橙色旅遊警戒區」

國民黨掀改革巨浪！吳敦義請辭後首場中常會3草案搶先看

陳弘修／國民黨中了「老鼠」魔咒

防治武漢肺炎　蔡英文下令「防疫視同作戰」

柯文哲指示12醫院加開「類流感」特別門診

遭藍營粉專點名開除　游淑慧：無主席的逆襲

杜紫宸宣布退出國民黨

粉專爆：藍營連署開除韓等3人黨籍

游錫堃爭取立法院長！　柯建銘表態力挺

所有中國地區移入的肺炎症狀病人都必需通報

黃光芹嗆高市府：是在大聲什麼？

孫大千駁斥陳瓊華：先談一下陳菊睡午覺事件

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

遊完武漢生病！台男「不戴口罩還說謊」護理師爆氣

台灣確診武漢肺炎！女台商「發燒9天」才回台

武漢肺炎台灣首例！南部女台商確診

武漢市長：外面的人不要進來！

恐怖「強力搖頭丸」　全台60天已34死

雞排妹：我做到睡著！網紅瘋男釣出女神驚人發言

春節「武漢陸客團」來台人數曝光

「連燒9天」沒就醫　女台商：對當地醫療沒信心

陸抗SARS專家：竹鼠可能是武漢肺炎源頭

張家瑋彎腰POSE「快掉出來」

女大生遇隨機殺人　頸部慘遭反覆切割

炎亞綸「8年好堅情」不離不棄阿本

台人拉抬N95價格！狂飆6倍價格曝光

邪教聖師打死信徒　凌虐叛教者

英男遊泰病倒　症狀類似武漢肺炎

更多

最夯影音

更多
絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐
英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

麥當勞Kitty萬用置物籃超搶手！ 北部1.5小時售光...中南部還有

麥當勞Kitty萬用置物籃超搶手！ 北部1.5小時售光...中南部還有

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面