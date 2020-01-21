國民黨掀改革巨浪！吳敦義請辭後首場中常會3草案搶先看

▲國民黨代理主席林榮德。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨在前黨主席吳敦義與一級主管請辭後首次中常會備受矚目，22日下午將討論三個草案，代理黨主席林榮德提案「中央委員會單位主管人事案」、組發會提案成立「改革委員會」草案，以及下屆中常委選舉「時程表、作業細則」草案暨「海外、大陸地區通訊投票實施要點」修正對照表。

國民黨在2020總統、立委選舉中潰敗，中生代黨員高喊改革，呼籲立即成立改革委員會探討改革方針，草案中也指出，改革方案須在通過後三個月內作出結論，提供新任黨主席參考，以及作為新任中常委改選的依據。但是，中常委李德維認為，改革委員會不應在此時成立，應在新任黨主席與中常委選出，再由他們提出改革方向，他也將在會前會中提出。

國民黨上週也發布第一波新人事案，穩住黨中央運作，其中，立委王育敏除了口才犀利、論述清晰外，過去多投入公益活動、形象良好。

在吳敦義將「總辭」題目丟給中常會後，引發中常委不滿，日前中常委江啟臣、蔣萬安、徐弘庭等人掀起中常委請辭請辭潮。對於接下來的改革之路他們是否參與，鄭照新表示，看未來組織改變的方向動態而定，無論甚麼角色，他們在改革的路上都不會缺席。

一、中央委員會單位主管人事案：

在前黨主席吳敦義與一級以上主管總辭後，代理黨主席林榮德與代理秘書長曾銘宗經過協調後決定，由不分區立委王育敏代理文傳會主委，組發會主委則由熟悉業務的資深選舉動員部主任黃碧雲代理。

行管會主委邱大展與革命實踐研究院院長林火旺留任，代理至3月7日黨主席改選後止。考紀會主委魏平政有任期保障、政策會執行長曾銘宗因代理秘書長，因此二位是原職無調整，立即補足人事缺口。

二、成立「改革委員會」草案：

國民黨在選舉大敗後，中生代立委林奕華開第一槍，提出立刻成立「改革委員會」，將於周三中常會核備，草案重點項目包括成員要具有民意基礎、年輕化與以及改革四大方向。

成員由具民意基礎的「縣市首長及國會議員」與一定比例的年輕人與專家組成，盼廣納民意，以四大方向啟動檢討，包括黨的組織改造、兩岸論述、拔擢青年機制、財務改革，提出改造方案。

改革委員會初步規畫啟動改革四大方向，包括黨的組織改造、兩岸論述、拔擢青年機制、財務改革，其中包括檢討中常會組織架構、中常委選舉方式、兩岸路線調整空間，青年活水挹注，以及財務支出節流等項目。

改革委員會於中常會通過後，智庫將於月底完成改革小組初步架構，隨即開始運作。對於各方意見，有共識、無爭議的部分可以先處理，包括提拔青年、財務改革等。

針對黨內改革聲浪四起，關注的焦點卻似乎都落在誰是戰犯、下一屆黨主席是誰，林奕華認為這並非是社會大眾所樂見的，「改造比改選重要！」如果還要等到新任黨主席上任就太晚了，國民黨應先深切檢討問題核心、提出改造方向，否則誰來擔任黨主席都一樣。

三、第二十屆第二任中常委選舉「時程表、作業細則」草案暨「海外、大陸地區通訊投票實施要點」修正對照表。

代理主席林榮德日前拋出，超過60歲中常委全面退出中常會，期盼未來的中常會，民選縣市長、議員、立委等要占到8至9成。原訂中常委改選與黨主席補選同日舉行，中常委蔣根煌等人建議，暫緩中常委選舉，未來改革委員會結論出爐後，待改革委員會做出結論，按新標準改選。