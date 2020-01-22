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快訊／青壯派力挺！朱立倫年後宣布是否參選黨主席

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▲▼「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」,全國競選總部主委朱立倫助講。（圖／記者李毓康攝）

▲前新北市長朱立倫。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨2020大選潰敗、前主席吳敦義與一級主管總辭後，黨內掀起改革聲浪，青壯派提出前新北市長朱立倫應接下黨主席重任，帶領黨內快速改造，但朱立倫認為「改造重於改選」，他則將在年後宣布是否要參選黨主席。

立委林奕華日前建議黨中央立即成立「改革委員會」，內容與朱立倫理念符合，包括李彥秀、蔣萬安、江啟臣等青壯世代都認同，此時中常會正在進行內容討論。

前副主席郝龍斌在20日宣布參選黨主席，他昨日拜會前立法院長王金平後，今天下午三點再拜會朱立倫，朱立倫將發表聲明，他強調改造比改選更重要，他會於年後再宣布是否出來參選。

國民黨敗選第一時間，國民黨立委林為洲開出第一槍，公開表示朱立倫算是中生代，能成為黨與年輕世代的連結橋梁，也擔任過縣市長、參選過總統、擔任過黨主席，在他任黨主席期間，拉拔許多年輕黨員，不論在選戰、黨務經驗都很豐富，資歷完整，是適合的人選，國民黨應進行內造化轉型，讓決策更接地氣。

被視為挺吳派的中常委也認為，朱立倫是相當適合接班的人選之一，他也最具資歷與聲望，應接下改革重任，全速培養年輕勢力，帶領國民黨再戰2024。另外，前台北縣長周錫瑋也被點名，這次大選沒有功勞也有苦勞，也是接棒人選。

國民黨初選分裂後，敗選的朱立倫誓言成為黨內黏著劑，並在大選期間接下國民黨全國輔選重任。朱立倫在大選期間，前後共累計了215場輔選，包括掃街、造勢助講等，但結果還是不如預期，最後韓國瑜以261萬票的差距敗給總統蔡英文，他也在韓國瑜宣布敗選之後，前往高雄向他致歉與安慰，在此之前，他多次喊話吳敦義帶領國民黨改革、重用青年，讓社會看見國民黨的改變。
 

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