快訊／國民黨中常委改選新規定：不得具大陸政協或人大身分

▲國民黨文傳會代主委王育敏轉述中常會內容。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨於22日下午召開中常會，依照上週中常會決議，確定中常委改選與黨主席改選於3月7日合併舉行，另外，中常會也通過新規定，中常委參選人不得具中國大陸政協或人大身分。

青年團總團長、中常委田方倫會後受訪表示，與會者多認為要儘速改選，黨中央也認同，加上有多位中常委決定不參與選舉，因此維持上周三中常會決議。

田方倫表示，為了避免國民黨如以往，被外界冠親中的紅帽子，中常委參選人不得同時具中國大陸政協或人大身分，此建議於中常會中確定通過，但細部項目將來會再進一步討論。

文傳會表示， 「中常委選舉參選同志競選公約」增列第八項規定：本人現未擔任中國大陸之各級人大代表、政協委員或黨公職人員。鑑於綠營常於選舉時對本黨大扣紅帽，中常會也特別做出決議，將於競選公約中增列，凡是擔任中國大陸政協、人大等機關之相關職務者，不得參選中常委及中央委員，如有違反，願受黨紀處分並取消參選或當選資格。



中常會也通過中央黨部人事案：聘任王育敏同志擔任文傳會代理主委兼發言人、選動部主任黃碧雲代理組發會主委；另包括周繼祥副秘書長、行管會主委邱大展、考紀會主委魏平政、革實院院長林火旺等主管均留任。

▲國民黨中常會，中常委田方倫聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

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