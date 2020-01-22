不缺席國民黨改革！　江啟臣：是否參選黨主席，春節期間慎重思考

▲江啟臣表示，會慎重思考選不選黨主席。（圖／江啟臣服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨主席3月改選，在新北市前市長朱立倫無意參選之後，黨內將目標轉向台中立委江啟臣，江22日受訪表示，國民黨面臨很多問題，如何透過改革、改變，重新找回人民信任是最大工作，他表示，自己絕對不會缺席國民黨的改革，至於在哪個位置，要不要參選黨主席，他會在過年期間慎重思考。

江啟臣表示，國民黨在目前的大環境以及這次大選敗選後應該要深刻反省檢討，不僅僅是技術性的檢討，國民黨必須貼近整個大環境的改變，時代的變化來進行改革，透過改變、改造，重新找回年輕人對於國民黨的信任，這是年輕黨員及中生代從政者的責任。

江啟臣坦承，他選後和朱立倫見面交換過意見，這段期間也有非常多的年輕黨員及中生代從政者與自己接觸，針對國民黨的危機與困境討論不少，大家一致的共識，就是必須團結努力，如何讓黨更貼近人民，更快速的反應民意，都是國民黨未來改革的目標。

江啟臣也強調，改變、改造比改選來得重要，不是改選一個黨主席或是一批中常委，就能解決國民黨目前的問題，包括是否集體領導，如何做好世代銜接，如何深根在地，接軌國際等等，改革並非一時之間，而是必須分階段進行。

他說，自己絕對不會缺席國民黨的改革契機，未來是否參選黨主席，或是參與的角色與位置，都會審慎思考，最重要的是，目前黨所面臨的危機，中生代必須站在一起，共同努力，扛起責任。

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