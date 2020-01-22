全文／朱立倫249字聲明：利用年假期間彙整思考黨主席改選

▲朱立倫掛「除舊布新」春聯。（圖／朱辦提供）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨2020大選潰敗，前主席吳敦義與一級主管總辭，黨內掀起改革聲浪。對於青壯派認為前國民黨主席朱立倫應扛起責任，接下黨主席重任帶領黨內改革，朱立倫在22日發表249字聲明強調「改造重於改選」，預定在年假結束前宣布是否要參選黨主席。

立委林奕華日前建議黨中央立即成立「改革委員會」，內容與朱立倫理念符合，包括李彥秀、蔣萬安、江啟臣等青壯世代都認同，此時中常會進行內容的討論。

至於率先宣布參選黨主席的前副主席郝龍斌，則是在22日下午拜會朱立倫，而朱立倫隨後也發表聲明指出，國民黨未來的改革，大家必須共同承擔，改造比改選重要，他將利用年假期間，彙整思考，年假結束前，會向大家做一個完整報告。

除此之外，朱立倫一早掛上自己親筆寫的「除舊佈新」四字的春聯，引人聯想，似乎是在呼籲黨內也要除舊佈新、全面改革。上午也在臉書發文指出「歲末年終，就要過年了！一起動起來，把周邊的環境好好打掃乾淨吧！」

朱立倫聲明全文：

各位好朋友，跟大家拜個早年。

從一月11日晚上南下會見韓國瑜市長、洪秀柱前主席時，我就已當面表達國民黨改造的重要性，「改造比改選重要」，兩位當下皆表示高度認同。

這段時間，我與不同世代好多朋友見面，共同關心國民黨未來的改造，對此廣泛徵詢各方意見，交換想法，凝聚共識。我要再次強調，黨的改造比改選重要，改造千頭萬緒，需要大家「分進合擊、共同承擔。」

對於國民黨未來改革方向以及主席改選，我會利用年假期間，彙整思考，年假結束前，會向大家做一個完整報告。

所有媒體好朋友辛苦了。大選結束後，大家還沒有充分休息，馬上接著面對國民黨的改造，實在不容易。祝大家新年快樂，金鼠大吉。