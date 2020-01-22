整桌澎派海陸好料！她曬「一個人年夜大餐」超懂享受　眾人暴動羨慕炸！

▲原PO十幾年以來都是一個人吃年夜飯 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者張嘉晏／綜合報導

除夕夜將至，大部分民眾都返鄉和家人團圓圍爐，聚在一起享受溫馨家庭時光。不過這位女網友卻表示，自己十幾年來都是一個人吃年夜飯的，而網友們看到她所貼出的豐盛菜色後，竟都紛紛暴動表示「缺蹭飯的人嗎」、「自己開心最重要」。

「吃好喝爽整年才會過得好。」一名女網友在臉書「爆廢公社公開版」貼出某年年夜飯，她表示自己從18歲以來都是獨身一人度過除夕夜的，習慣已經維持了超過10年。雖然在某些人眼中，一個人度過團聚的時節有點可憐，但她卻是樂得輕鬆，覺得一個人過很自在，一點都不孤單。

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只見她的餐桌上已經備好了小火鍋的湯底和電火鍋用來現煎牛排；除了有蛤蠣、菇、青菜可以煮一鍋熱湯暖胃，她還準備了一大盒生魚片和幾罐啤酒準備爽吃一波。原PO表示，一個人就可以大吃自己愛吃的東西，沒有長輩逼你吃，也無須遷就別人，「開心爽的咧！」

▲年夜飯示意圖。（圖／CFP）

貼文一出，也引起不少人的共鳴表示「開心最重要」、「我跨年也是一個人大吃，吃完倒下就睡」、「總比跟看不順眼、不想一起過節的人一起吃飯來的好吧」、「跟一大堆智障空手到、白吃白喝的親戚一起吃年夜飯才是可憐」、「沒人跟你搶，不怕吃不夠」、「我寧願一個人，羨慕你」。

其他人看到如此澎湃的菜色，都紛紛跪求搭伙，「我可以自己帶碗筷去嗎」、「缺蹭飯的人嗎」、「一邊吃飯一邊看劇」、「好豐盛，整個就是讓人很想吃」。

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