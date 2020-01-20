交往5個月！28歲男月薪9萬「能存6萬↑」想求婚　遭無業女友打槍：你太窮

▲原PO想跟女友求婚。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

想跟女友走入婚姻，沒想到卻因為財務被打槍，但一公開條件，網友都傻眼。一名男網友在臉書《爆怨公社》大吐苦水，說他跟女友在一起5個月，最近有娶對方的想法，「我月收9萬，年終大概三個月，每個月大概至少可以存6萬」，沒想到女方卻說他太窮、會很辛苦，讓原PO直呼「我真的覺得很火。」

男網友文中透露，他今年28歲、女友25歲，2人在一起5個月，最近他有想娶女方的想法。原PO說，他月收9萬元，年終大約3個月（27萬元），每個月大概可以存6萬元，「最近在跟她討論結婚的事情，她卻回我說我太窮了，這樣會很辛苦！」

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聽到這句話，原PO忍不住火起來，「我不懂，出去錢都我在花，有房有車，這樣還會覺得苦？」並說女方沒在工作、他養沒關係，認為兩個人相愛就是辛苦一點也很甜蜜，「我不懂為何我薪水不高，妳就不願意嫁？錢很重要嗎？我真的不解。」

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▲原PO公開自己的存款。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

之後男網友更補充，他並沒有要炫耀的意思，說他是科技業，年收130幾萬在他們公司只是中階，「有某個酸民整天說我唬爛的，叫我po證明，結果那位酸民唬爛自己月入20幾萬卻不敢po只會打嘴砲？我真不知道該說什麼。」原PO說「或許有些人真的是領兩萬多，但並不代表我就比你們厲害，我只是多了一技之長罷了」，最後附上今年存摺收入照片。

看到貼文後，不少人都直呼傻眼，更安慰原PO這樣是看清女友，「月薪9萬還叫窮？那我領2萬多的怎麼辦」、「放生她吧！下一個會更好」、「可以考慮我嗎」、「還好你們才交往5個月，若是結婚了才發生這事情就後悔莫及了。」但也有網友說，「因為九萬在雙北要，房貸+車貸+老婆在家帶小孩～還是很卡啊」、「月收超過10萬，沒車貸房貸，養小孩也真的很難存的到錢……（沒有吃好用好哦！）。」

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